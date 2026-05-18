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"Los gritos contra mí no me provocan nada": la respuesta del uruguayo Guillermo Almada a los insultos de hinchas de Oviedo tras el descenso a Segunda

“No voy a contestar preguntas sobre mi futuro”, dijo el entrenador uruguayo del equipo del Grupo Pachuca

18 de mayo de 2026 7:43 hs
Guillermo Almada

Guillermo Almada

Foto: EFE/Andreu Dalmau

El uruguayo Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, aseguró tras una nueva derrota de su equipo que los gritos de la grada del Tartiere pidiendo su marcha no le "provocan nada".

"Cada uno se expresa como quiere. No voy a contestar preguntas sobre mi futuro, no es lo importante ahora mismo. No estoy atornillado a ningún lugar y respetaré la decisión del club, sea cual sea. Y nuestra decisión lo mismo, somos gente honesta y cualquier cosa estará bien", dijo Almada sobre su futuro en el club azul.

REQUEXÓN, 22/04/2026.- El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, da una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.- EFE/
El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, dio una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.

El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, dio una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.

Por cuarta vez desde su regreso al Real Oviedo en el verano europeo de 2023, Santi Cazorla completó los 90 minutos de un partido y al ser preguntado por la decisión de no cambiar al capitán, el técnico uruguayo comentó que no lo hizo porque "estaba bien".

El uruguayo Guillermo Almada fue cuestionado por uno de los capitanes de Oviedo, su equipo, por "la poca participación" del histórico Santi Cazorla

Cristhian Stuani jugó 5 minutos, empató en la hora, le da vida a Girona y mandó al descenso a Oviedo de Guillermo Almada, Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas; mirá el gol

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