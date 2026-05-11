El uruguayo Guillermo Almada fue cuestionado por uno de los capitanes de Oviedo, su equipo, por "la poca participación" del histórico Santi Cazorla

Dani Calvo, uno de los capitanes del Real Oviedo , alzó la voz tras el empate ante el Getafe (0-0), que casi certificó de forma definitiva el descenso del conjunto asturiano a la Segunda División española, para asegurar que no ha entendido "la poca participación de Santi Cazorla" a las órdenes del uruguayo Guillermo Almada .

"Es un grandísimo jugador, me da igual que tenga 30 o 45 años. Si está aquí es porque está preparado para jugar en Primera y cada segunda parte que sale lo demuestra. Siempre da aire, nos hace jugar con ventaja, nos permite descansar con balón, tiene balón parado, último pase...", dijo el central sobre Cazorla, de 41 años, al término del encuentro de este domingo, correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, dio una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.

REQUEXÓN, 22/04/2026.- El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, da una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.- EFE/

El centrocampista, campeón con la selección española de las Eurocopas de 2008 y 2012, además de varios títulos nacionales con el Arsenal inglés y el Al-Sadd catarí, no ha sido titular ni un partido con Almada al frente del Real Oviedo (Grupo Pachuca mexicano).

El uruguayo Guillermo Almada dijo que su Real Oviedo "no va a bajar los brazos" en su lucha por quedarse en LaLiga de España, y habló sobre su futuro

La "indignación" de Guillermo Almada por un penal que se repitió y que complicó a Oviedo, su equipo, que busca evitar el descenso en LaLiga de España

Calvo afirmó que, "gestionándole las cargas y los minutos, se le podría haber sacado mucho más provecho a Santi Cazorla".

"Los que quedemos aquí y empecemos en Segunda nos vamos a dejar la piel para poder devolver al Oviedo a la Primera división, donde se merece estar. Y espero que el proyecto también sea de esa envergadura", concluyó tras el 0-0 de este domingo.

Real Oviedo, colista de primera división, podría descender matemáticamente este lunes si el Girona puntúa en su partido ante el Rayo Vallecano, en el cierre de la 35ª fecha, cuando todavía quedan tres jornadas para el final del campeonato liguero.

Almada: "El arbitraje nos ha quitado permanentemente"

El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, aseguró tras el 0-0 ante el Getafe y las dos tarjetas rojas vistas por su equipo que "el arbitraje le ha quitado permanentemente" a su equipo.

"Se aplicó un criterio distinto al visto en otros partidos nuestros con acciones similares. Hoy nos penalizaron aplicando otro criterio, uno no sabe a qué atenerse en situaciones dudosas que se ven en todos los partidos y que siempre van en contra. No recuerdo ningún partido que hayamos ganado por una acción dudosa que nos haya beneficiado", explicó un enfadado Almada en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Sobre el esfuerzo y el juego de su Real Oviedo, el preparador uruguayo dijo que el equipo "podrá jugar bien o mal, pero la entrega nunca está en duda y lo demuestran partido a partido".

"Ya he conversado con el club, pero lo haremos al acabar la liga porque tenemos que hablar y analizar el proyecto. Todavía quedan partidos, hay que cerrar el torneo y después ya hablaremos. Hay muchas situaciones que valorar", concluyó al ser preguntado por su futuro en la entidad carbayona.

EFE