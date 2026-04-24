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La "indignación" de Guillermo Almada por un penal que se repitió y que complicó a Oviedo, su equipo, que busca evitar el descenso en LaLiga de España

Real Oviedo, del DT uruguayo Guillermo Almada, sigue colista en LaLiga y está a seis puntos de la permanencia

24 de abril de 2026 7:53 hs
El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada (d), saluda al del Villarreal, Marcelino García, antes del partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Villarreal en el estadio Carlos Tartiere

El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada (d), saluda al del Villarreal, Marcelino García, antes del partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Villarreal en el estadio Carlos Tartiere

Foto: EFE

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, dijo este jueves en la sala de prensa del Carlos Tartiere que la repetición del penal en el primer gol del Villarreal le causa "indignación".

No sabía pasado nada sobre el terreno de juego cuando Dani Calvo fue al suelo con Pepe y el juez De Burgos Bengoetxea, que no había pitado nada, fue al monitor y marcó penal; la sorpresa estuvo cuando Escandell se lo detuvo a Dani Parejo y el VAR ordenó al colegiado vasco repetir la pena máxima porque, en teoría, Ilyas Chaira o Sibo, no estaba claro, habían pisado la línea del área primero e ido al rechace después.

Villarreal cambió de lanzador y Pepe marcó el 0-1, adelantando al submarino amarillo al cuarto de hora de comenzar el partido y dejando congelado y cabreado a un estadio Tartiere que todavía no entendía la decisión de los árbitros del partido.

REQUEXÓN, 22/04/2026.- El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, da una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.- EFE/
El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, dio una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.

El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, dio una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.

Federico Viñas y Guillermo Almada fueron nominados como jugador y entrenador del mes de LaLiga de España, en medio de su buena racha con el Oviedo

Último y a falta de siete fechas, el uruguayo Guillermo Almada es "optimista" para lograr su gran objetivo en La Liga de España con Oviedo

"Fuimos superiores y el empate me sabe a poco. Tuvimos más claridad en el segundo tiempo que en el primero, aunque tampoco nos llegaron mucho. El Villarreal tiene una plantilla de muchísima calidad e hicimos un gran partido, merecimos mejor resultado", explicó el preparador uruguayo tras el 1-1

Sobre el partido jugado por los suyos, Almada desveló que al finalizar el partido Marcelino García Toral le dijo que el Oviedo "fue superior y mereció el triunfo", algo que el técnico carbayón le agradeció al asturiano.

"Solo pienso en ganar al Elche, no pienso en el más allá. Soy optimista de cara al domingo. Hay que ver cómo llegan los jugadores al partido", concluyó el técnico de un Real Oviedo que sigue colista y que está a seis puntos de la permanencia.

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EFE

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