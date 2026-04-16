Federico Viñas y Guillermo Almada fueron nominados como jugador y entrenador del mes de LaLiga de España, en medio de su buena racha con el Oviedo

El delantero uruguayo Federico Viñas y su entrenador y compatriota Guillermo Almada fueron nominados a los premios de entrenador y jugador del mes de abril de LaLiga de España , en medio de una buena racha con su Real Oviedo que acercó al equipo a la zona de permanencia.

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El equipo de Almada ganó tres de sus últimos cinco partidos , ante el Valencia, el Sevilla y el Celta, cuando solo había ganado tres encuentros en toda la temporada.

Esto permitió al conjunto Cabrayón alcanzar los 27 puntos, que lo mantienen (como toda la temporada) en el último lugar de la tabla, pero ahora a seis puntos del Alavés , el último equipo en zona de salvación.

El buen momento de Oviedo coincide con la reciente explosión de Viñas , que anotó cuatro de sus nueve goles en LaLiga en los últimos tres partidos, con el Mundial 2026 con la selección uruguaya en la mira.

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Gracias a esta buena racha, Almada y Viñas fueron nominados como candidatos a los mejores del mes en sus respectivos rubros.

El entrenador uruguayo está ternado como posible entrenador del mes junto a Hansi Flick, DT del Barcelona puntero de la liga, y Martín Demichelis, el argentino que levantó al Mallorca y lo alejó de la zona de descenso, con victoria ante el Real Madrid incluida.

En tanto, el delantero es candidato a jugador del mes con otros cuatro futbolistas: los españoles Lamine Yamal (Barcelona) y Carlos Soler (Real Sociedad), el kosovar Vedat Muriqui (Mallorca), y el argentino Lucas Boyé (Alavés).

Ambos premios son votados por el público a través de la página web de LaLiga, que pide a quienes quieran dar su voto que cuenten con un usuario registrado.