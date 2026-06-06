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Imputaron al hombre que robaba carteras en Pocitos y que había sido liberado por "errores" de "coordinación logística"

El hombre tendrá tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación

6 de junio de 2026 20:51 hs
Policía&nbsp;

Policía 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Justicia imputó a un hombre de 39 años que robaba carteras en la zona de Pocitos y que había sido liberado recientemente "a partir de errores en la coordinación logística para el traslado del detenido y algunas dificultades con el sistema informático", confirmaron desde la Fiscalía.

El hombre fue imputado con un delito de rapiña en concurso formal con lesiones personales y deberá permanecer en prisión preventiva por tres meses mientras avanza la investigación.

Los hechos se remontan al lunes 25 de mayo, cuando el motociclista le robó a una mujer su cartera. Durante el episodio, la víctima fue arrastrada varios metros al permanecer sujeta a su pertenencia y sufrió diversas lesiones.

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El hombre venía siendo buscado por distintas rapiñas cometidas en la zona de Pocitos. Una de ellas fue la que terminó con una víctima de 66 años en el CTI, luego de que la arrastró para robarle la cartera el 6 de mayo pasado en Benito Blanco y Scosería.

Sobre la anterior detención, la Fiscalía informó que "no se llegó a cumplir con el plazo para realizar la audiencia de control de legalidad de la detención". Sin perjuicio de esto, el fiscal Ricardo Lackner solicitó inmediatamente una nueva orden de detención.

La audiencia de control de detención se debe realizar dentro de un plazo máximo de 24 horas, para determinar si la detención se realizó dentro de la legalidad, según lo establace el Código del Proceso Penal (CPP). Si no se realiza esa audiencia el detenido debe ser liberado.

La Fiscalía de Corte investigará las causas por las que se padeció dicho error, para lo cual el propio fiscal involucrado se puso a disposición de inmediato a efectos de brindar las explicaciones del caso. El hecho generó malestar entre los policías que habían hecho el trabajo de investigación.

Finalmente, el hombre fue nuevamente detenido y ahora imputado. La identificación fue posible a partir de registros de videovigilancia, el análisis de intentos de uso de tarjetas robadas y otras actuaciones policiales.

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