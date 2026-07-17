Mario Bergara dijo que "lo más probable" es que la Intendencia no cobre estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , afirmó que, tras realizar un estudio, "lo más probable" es que finalmente no se cobre estacionamiento tarifado en los barrios Pocitos, Punta Carretas y Carrasco , algo que el gobierno departamental había evaluado meses atrás.

"Con estos resultados preliminares me atrevería a decir que lo más probable es que la intendencia no plantee incorporar estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco ", dijo Bergara en entrevista con Todo un tema de El Observador streaming.

El intendente dijo que una de las conclusiones del estudio sobre la dinámica de estacionamiento en esos tres barrios determinó que las mejoras en la "dinámica de estacionamiento" se daría en lugares "muy concentrados" como el entorno de los shoppings.

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Sin embargo, el problema de implementar un estacionamiento tarifado en lugares tan concentrados es el efecto expansivo que genera hacia las zonas aledañas .

En agosto del año pasado Bergara había declarado que la implementación del estacionamiento tarifado en estos tres barrios podía ser algo a "pensar" si ayudaba a descomprimir el tránsito.

Por esa época, en una entrevista con 12PM de Azul FM, el intendente de Montevideo había dicho que no estaba en los planes, pero que había que "analizarlo".

Quien primero había sugerido adoptar esta medida había sido el director ejecutivo de Saceem, Alejandro Ruibal, que había considerado "absolutamente necesario" realizar cambios en el sistema de movilidad y "pagar estacionamiento tarifado" en algunos barrios de la capital donde hoy no se aplica.

El sistema sí está activo en Ciudad Vieja y el Centro.

Meses después de considerar la posibilidad de analizarlo, Bergara sostuvo que la intendencia resolvería sobre el tema en un "lapso breve".

Contenedores intradomiciliarios desplegados para 2028 en su totalidad

De momento, la Intendencia de Montevideo se encuentra en pleno despliegue de una reforma que reestructura el sistema de cómo se gestiona la basura en Montevideo.

El intendente contó que el sistema de contenedores intradomiciliarios, que plantea la reforma, "está avanzando" y "va a ir llegando a barrios".



"Nosotros teníamos un horizonte hacia 2029, sin el plan de limpieza extra presupuestal; con el plan, entendemos que vamos a estar un año antes, para cubrir los 500 mil hogares. Casi 500 mil van a estar en este sistema y alrededor de unos 60 mil van a mantenerse en estructuras con contenedores en la vía pública. Pero, como vamos a estar liberando ciertos recursos con el nuevo sistema, vamos a poder intensificar la levantada y la limpieza en esas zonas", explicó Bergara.

Consultado entonces si para 2028 la política de contenedores intradomiciliarios ya tendría que estar desplegada, Bergara respondió: "Exacto".

Al respecto de la cantidad de contenedores en vía pública, Bergara afirmó que "de los 11.800 contenedores que había" cuando empezaron la gestión "ya se han retirado casi mil, y el objetivo es retirar más de 7 mil". Además, en respuesta a la pregunta de por qué la basura sigue siendo un tema en Montevideo, Bergara contestó que hoy la ciudad "procesa un 70% más de basura que hace 20 años".



"Siempre el tema basura es de los más demandados. Tener 70% más de basura que antes es una exigencia al sistema que, obviamente, en alguna medida, lo desbordó. Queremos impulsar mucho más el reciclaje y el compostaje", concluyó.