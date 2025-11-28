Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  17°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / TRÁNSITO

Bergara dijo que "en un lapso breve" se resolverá posible implementación de estacionamiento tarifado en Carrasco, Pocitos y Punta Carretas

Bergara recordó la situación en Ciudad Vieja antes de la implementación del sistema tarifado, señalando que "era prácticamente imposible" transitar por la zona

28 de noviembre 2025 - 12:32hs
Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado
Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado Gatson Britos

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo "en un lapso breve" se resolverá "por sí o por no" la idea de implementar el estacionamiento tarifado en los barrios de Carrasco, Pocitos y Punta Carretas, una iniciativa que comenzó a ser estudiada por el gobierno departamental a raíz de una sugerencia del director de Saceem, Alejandro Ruibal.

En una entrevista con Otra Mañana (Radio Oriental), Bergara recordó la situación en Ciudad Vieja antes de la implementación del sistema tarifado, señalando que "era prácticamente imposible" transitar por la zona. En ese contexto, el intendente destacó que barrios como Carrasco, Pocitos y Punta Carretas han empezado a mostrar un "panorama" similar al que se vivió en el casco histórico de la capital.

Bergara defendió la medida, asegurando que "el tarifado implica la salvaguarda de los vecinos". "En Ciudad Vieja, paga el tarifado el que no es habitante. Si avanzáramos en esa dirección, en esos otros barrios sería lo mismo: el vecino de Punta Carretas, Pocitos o Carrasco no pagaría el tarifado. Pero es un tema que no descartamos", afirmó el intendente.

Más noticias
Render de cómo sería el túnel por la Avenida 18 de Julio
CIUDAD

Estaciones subterráneas con cámaras, baños públicos y escaleras eléctricas: así sería el túnel de 18 de Julio tras la reforma de transporte

la aprobacion de mario bergara bajo nueve puntos, pero mejoro la percepcion sobre limpieza en montevideo, segun una nueva encuesta
ENCUESTA

La aprobación de Mario Bergara bajó nueve puntos, pero mejoró la percepción sobre limpieza en Montevideo, según una nueva encuesta

El jefe comunal aclaró que la propuesta aún está siendo analizada, pero destacó que, en principio, se trata de un tema que "hay que resolver, por sí o por no, en un lapso breve".

Por otro lado, en agosto, cuando Bergara habló por primera vez sobre la propuesta de Ruibal, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, se mostró crítica hacia el estacionamiento tarifado como solución para mejorar la movilidad en la capital. En conversación con Otra Mañana, Antía expresó que el tarifado es "una medida para mejorar la movilidad" que responde a "un montón de malas decisiones del pasado" y a la falta de acción durante años en cuanto a la infraestructura de transporte.

La alcaldesa también destacó que hay otros temas prioritarios, como los "reclamos de saneamiento", que deben ser resueltos antes de considerar medidas como el estacionamiento tarifado. "Las calles siguen siendo las mismas de siempre. Hace 40 años las calles tienen el mismo tamaño y no se han ampliado", remarcó Antía. Además, criticó el sistema de transporte público, que considera "ineficiente" y cada vez más caro, lo que ha llevado a muchos a optar por la compra de vehículos particulares.

Temas:

Mario Bergara Tarifado Carrasco Ciudad Vieja

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre
PEÑAROL

Las malas noticias no cesan en Peñarol: Diego Aguirre no contará para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional con un delantero que esperaba tener

Render de cómo sería el túnel por la Avenida 18 de Julio
CIUDAD

Estaciones subterráneas con cámaras, baños públicos y escaleras eléctricas: así sería el túnel de 18 de Julio tras la reforma de transporte

Orlando Petinatti
TELEVISIÓN

El mensaje de Petinatti para Polémica en el bar después de su visita al programa: "Es difícil intercambiar opiniones cuando no conocés"

TV Ciudad tendrá cambios en 2026
TELEVISIÓN

Cambios en TV Ciudad para 2026: se terminan La letra chica y los informativos de los domingos, y buscan "potenciar" el streaming

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos