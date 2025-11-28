Bergara dijo que "en un lapso breve" se resolverá posible implementación de estacionamiento tarifado en Carrasco, Pocitos y Punta Carretas

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , dijo "en un lapso breve" se resolverá "por sí o por no" la idea de implementar el estacionamiento tarifado en los barrios de Carrasco, Pocitos y Punta Carretas , una iniciativa que comenzó a ser estudiada por el gobierno departamental a raíz de una sugerencia del director de Saceem, Alejandro Ruibal .

En una entrevista con Otra Mañana (Radio Oriental), Bergara recordó la situación en Ciudad Vieja antes de la implementación del sistema tarifado, señalando que " era prácticamente imposible " transitar por la zona. En ese contexto, el intendente destacó que barrios como Carrasco, Pocitos y Punta Carretas han empezado a mostrar un " panorama " similar al que se vivió en el casco histórico de la capital.

Bergara defendió la medida, asegurando que " el tarifado implica la salvaguarda de los vecinos ". " En Ciudad Vieja, paga el tarifado el que no es habitante. Si avanzáramos en esa dirección, en esos otros barrios sería lo mismo: el vecino de Punta Carretas, Pocitos o Carrasco no pagaría el tarifado . Pero es un tema que no descartamos", afirmó el intendente.

El jefe comunal aclaró que la propuesta aún está siendo analizada, pero destacó que, en principio, se trata de un tema que " hay que resolver, por sí o por no, en un lapso breve ".

Por otro lado, en agosto, cuando Bergara habló por primera vez sobre la propuesta de Ruibal, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, se mostró crítica hacia el estacionamiento tarifado como solución para mejorar la movilidad en la capital. En conversación con Otra Mañana, Antía expresó que el tarifado es "una medida para mejorar la movilidad" que responde a "un montón de malas decisiones del pasado" y a la falta de acción durante años en cuanto a la infraestructura de transporte.

La alcaldesa también destacó que hay otros temas prioritarios, como los "reclamos de saneamiento", que deben ser resueltos antes de considerar medidas como el estacionamiento tarifado. "Las calles siguen siendo las mismas de siempre. Hace 40 años las calles tienen el mismo tamaño y no se han ampliado", remarcó Antía. Además, criticó el sistema de transporte público, que considera "ineficiente" y cada vez más caro, lo que ha llevado a muchos a optar por la compra de vehículos particulares.