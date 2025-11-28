Palmeiras vs Flamengo, por la final de la Copa Libertadores; mirá a qué hora juegan este sábado y dónde verlo

Vitor Roque y De Arrascaeta, figuras de Palmeiras y Flamengo Foto: AFP Vitor Roque y De Arrascaeta, figuras de Palmeiras y Flamengo Foto: AFP

Palmeiras y Flamengo definen este sábado en Lima al primer "tetracampeón" brasileño de la Copa Libertadores, en una final donde el ganador será el primero de Brasil en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La final continental tendrá varios uruguayos: Joaquín Piquerez, Facundo Torres y Emilinao Martínez en Palmeiras; y Girogian De Arrascaeta, Matías Viña, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz en Flamengo.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores? La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas.

En el Estadio Monumental de Lima se encontrarán los dos mejores equipos brasileños del momento.

¿Dónde ver la final de la Copa Libertadores Palmeiras vs Flamengo? La final se podrá ver por ESPN y Disney+. Alineaciones probables de Palmeiras vs Flamengo: Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López y Vítor Roque. Entrenador: Abel Ferreira. Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal; Bruno Henrique e Everton 'Cebolinha'. Entrenador: Filipe Luís. Árbitro: Darío Herrera, de Argentina.