Palmeiras vs Flamengo, por la final de la Copa Libertadores; mirá a qué hora juegan este sábado y dónde verlo

La final continental tendrá varios uruguayos

28 de noviembre 2025 - 12:31hs
Foto: AFP
Palmeiras y Flamengo definen este sábado en Lima al primer "tetracampeón" brasileño de la Copa Libertadores, en una final donde el ganador será el primero de Brasil en lucir en sus vitrinas cuatro trofeos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

La final continental tendrá varios uruguayos: Joaquín Piquerez, Facundo Torres y Emilinao Martínez en Palmeiras; y Girogian De Arrascaeta, Matías Viña, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz en Flamengo.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas.

En el Estadio Monumental de Lima se encontrarán los dos mejores equipos brasileños del momento.

Giorgian De Arrascaeta 
COPA LIBERTADORES

Giorgian De Arrascaeta busca coronar su gran temporada con el título de la Copa Libertadores; mirá sus números y cómo llega a su cuarta final continental con Flamengo

las unicas dos opciones que tiene river plate de clasificar al repechaje de la copa libertadores 2026
FÚTBOL ARGENTINO

Las únicas dos opciones que tiene River Plate de clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026

¿Dónde ver la final de la Copa Libertadores Palmeiras vs Flamengo?

La final se podrá ver por ESPN y Disney+.

Alineaciones probables de Palmeiras vs Flamengo:

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López y Vítor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal; Bruno Henrique e Everton 'Cebolinha'. Entrenador: Filipe Luís.

Árbitro: Darío Herrera, de Argentina.

Temas:

Copa Libertadores Palmeiras Flamengo Facundo Torres

