La dinastía de Remeros de Mercedes: ganó su noveno Nacional consecutivo y también conquistó el Campeonato Uruguayo de remo

Remeros de Mercedes agiganta su historia y agranda la dinastía construida en el remo nacional. El fin de semana pasada conquistaron el Campeonato Uruguayo y antes levantaron el trofeo del Campeonato Nacional por novena temporada consecutiva.

En las aguas del Río Negro , Remeros Mercedes conquistó el pasado fin de semana el Campeonato Uruguayo 2025 , organizado por la Federación Uruguaya de Remo en conjunto con Remeros de Mercedes, donde cada prueba definía al campeón uruguayo 2025.

El club local ganó 33 medallas de oro consagrándose campeón uruguayo en las categorías sub 15, sub 17, sub 19 y senior para después levantar la Copa 100 años del Club de Remeros Mercedes que el 18 de enero de 2024 celebró su centenario.

"Es un logro contundente que refleja la entrega, la preparación y la identidad de un club que lleva al remo en su corazón. Un año que consolida nuestro liderazgo", dijo a Referí el entrenador en jefe del equipo, Marcelo Trigo.

Poco tiempo atrás, Remeros de Mercedes ya había ganado el Campeonato Nacional que se disputó en cinco etapas de la temporada.

Ahí, los mercedarios lideraron en 27 pruebas a lo largo de la temporada alcanzando un récord extraordinario: nueve años consecutivos como campeones.

"Estos resultados no son fruto del azar. Son el reflejo del trabajo coordinado de entrenadores, deportistas, familias, funcionarios, dirigentes y colaboradores que, día a día, impulsan este proyecto. Pero también son el resultado de todas las generaciones que pasaron por el club, personas que hoy quizás ya no integran nuestro equipo o la conducción, pero que fueron pilares en la construcción de esta trayectoria. Gracias a ese esfuerzo colectivo, el Club de Remeros Mercedes se sigue consolidando como un polo de desarrollo deportivo clave a nivel nacional, un espacio donde se forman atletas, donde se fortalecen valores y donde se construye futuro", destacó el club a la hora de los festejos.

"El Club de Remeros Mercedes sigue liderando porque nunca dejó de remar unido. Somos presente, somos historia y somos futuro", agregaron.

El equipo técnico del remo del club está a cargo de Pablo Camesasca, Tato Rodríguez y Enrique Hourcade, con Trigo como supervisor porque ahora es el entrenador de la selección uruguaya, desde la partida de Osvaldo Borchi a Paraguay, y también es quien impulsa el programa Rema Mercedes, con el cual acerca la experiencia del remo a todos los centros de estudio de Mercedes y sus localidades más próximas y luego recluta talentos jóvenes a los cuales se los beca para sumarse a la práctica del deporte.

Remeros de Mercedes ganó sus títulos sin la presencia de su máxima figura, Felipe Kluver, quien pertenece a la plantilla de Flamengo, en Brasil.

Este año, Kluver fue campeón mundial en el single peso ligero en el Mundial de China, en un logro histórico para el deporte uruguayo.

Emanuel González, Cloe Callorda, Paulina Centurión, Santiago Selios, Esteban Sosa, Valeria Olivera e Ynela Aires son las principales figuras del equipo senior.

"Este año consolidamos una camada de remeros y remeras menores que viene muy bien y a esto se le suman 100 nuevas promesas del Rema Mercedes 5 que es el motor del remo", dijo Trigo a Referí.