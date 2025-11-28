Las variantes que probó Jadson Viera en Nacional en la previa de la final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central; mirá el probable equipo

El plantel de Nacional entrenó este jueves en el Gran Parque Central, el escenario de la final de la Liga AUF Uruguaya en la que los tricolores recibirán a Peñarol el domingo a las 16:30 horas luego del empate 2-2 en el Campeón del Siglo.

Los albos buscarán el título en su casa, en una definición que pude llegara a tener alargue y penales en caso de mantenerse la igualdad.

Este jueves Jadson Viera realizó variantes en el equipo, tanto de nombres como de sistema táctico.

Una de las pruebas, un tanto obligada, fue la inclusión de Nicolás “Ojito” Rodríguez en el lateral derecho, en lugar de Emiliano Ancheta, quien esta semana sufrió una fractura en la nariz , pero que pese a eso jugará el domingo.

El DT tricolor también realizó variantes en el mediocampo, donde paró tres volantes y la novedad fue la inclusión de Nicolás Lodeiro junto a Lucas Rodríguez y Christian Oliva.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

El sistema que utilizó Viera fue un 4-3-1-2, cambiando el sistema con respecto al que colocó en la primera final, con un 4-4-2 más tradicional.

Otra de las variantes fue la inclusión de Nicolás “Diente” López como enganche, quien de esa forma volvería a la titularidad tras ser suplente en el Campeón del Siglo.

Mientras que en ataque estuvieron Gonzalo Carneiro y Christian Ebere, quienes fueron la sorpresa en la primera final y tuvieron una destacada actuación con goles y asistencias.

El probable equipo de Nacional

El probable equipo de Nacional, según el entrenamiento de este jueves, sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Christian Ebere y Gonzalo Carneiro.

El cuerpo técnico tendrá las dos últimas prácticas este viernes y sábado, en las que cerrará el equipo y confirmará si mantiene ese sistema, si queda Lodeiro como titular o coloca a Luciano Boggio o Juan Cruz De los Santos, y si juega con esos tres atacantes.