Las variantes que probó Jadson Viera en Nacional en la previa de la final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central; mirá el probable equipo
Nacional entrenó en el Gran Parque Central y cerrará la semana con las últimas prácticas en las que Jadson Viera definirá el equipo
28 de noviembre 2025 - 8:52hs
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
El plantel de Nacional entrenó este jueves en el Gran Parque Central, el escenario de la final de la Liga AUF Uruguaya en la que los tricolores recibirán a Peñarol el domingo a las 16:30 horas luego del empate 2-2 en el Campeón del Siglo.
Los albos buscarán el título en su casa, en una definición que pude llegara a tener alargue y penales en caso de mantenerse la igualdad.
Así prepara Nacional el Gran Parque Central
Las pruebas que hizo Jadson Viera
Este jueves Jadson Viera realizó variantes en el equipo, tanto de nombres como de sistema táctico.
El DT tricolor también realizó variantes en el mediocampo, donde paró tres volantes y la novedad fue la inclusión de Nicolás Lodeiro junto a Lucas Rodríguez y Christian Oliva.
El sistema que utilizó Viera fue un 4-3-1-2, cambiando el sistema con respecto al que colocó en la primera final, con un 4-4-2 más tradicional.
Otra de las variantes fue la inclusión de Nicolás “Diente” López como enganche, quien de esa forma volvería a la titularidad tras ser suplente en el Campeón del Siglo.
Mientras que en ataque estuvieron Gonzalo Carneiro y Christian Ebere, quienes fueron la sorpresa en la primera final y tuvieron una destacada actuación con goles y asistencias.
El probable equipo de Nacional
El probable equipo de Nacional, según el entrenamiento de este jueves, sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva y Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Christian Ebere y Gonzalo Carneiro.
El cuerpo técnico tendrá las dos últimas prácticas este viernes y sábado, en las que cerrará el equipo y confirmará si mantiene ese sistema, si queda Lodeiro como titular o coloca a Luciano Boggio o Juan Cruz De los Santos, y si juega con esos tres atacantes.