Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / ELIMINATORIAS

La selección uruguaya de básquetbol tuvo un notable debut por Eliminatorias al golear de visitante a Panamá por 93-60

Liderado por un sobresaliente Luciano Parodi, autor de 23 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, la selección uruguaya de básquetbol le ganó por 33 puntos a Panamá como visitante y se empieza a ilusionar en las Eliminatorias

28 de noviembre 2025 - 0:24hs
Luciano Parodi

Luciano Parodi

Santiago Véscovi

Santiago Véscovi

Joaquín Rodríguez

Joaquín Rodríguez

Uruguay

Uruguay

Gerardo Jauri

Gerardo Jauri

La selección uruguaya de básquetbol tuvo un notable debut por Eliminatorias al golear de visitante a Panamá por 93-60 en el Arena Roberto Durán de Ciudad de Panamá. El equipo de Gerardo Jauri fue dominador de principio a fin y logró un contundente triunfo con un juego intenso, de muy buena defensa y con variedad de recursos para llegar al gol.

Luciano Parodi fue la gran figura de Uruguay con 23 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.

Nicola Pomoli lo secundó con 16 anotaciones mientras que Santiago Véscovi aportó 11.

También aportaron 5 asistencias, al igual que Parodi, Lucas Capalbo y Joaquín Rodríguez.

Santiago Véscovi y Luciano Parodi
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol siguen su marcha triunfal y el torneo entra en un parate por la selección

Jarell Eddie y Joaquín Rodríguez
ELIMINATORIAS

La selección uruguaya de básquetbol debuta en las Eliminatorias para el Mundial 2027 con Panamá, ¿qué chances tiene de clasificar?

Por razones personales no está en esta primera ventana de Eliminatorias Bruno Fitipaldo.

Rodríguez lideró el rebote con 8.

Uruguay tiró 30 triples y anotó 14 con un porcentaje de 46,7. Hasta el último cuarto, el equipo de Jauri había tirado 20 y metido 13 triples.

Jauri puso en cancha a los 12 jugadores ya en el segundo cuarto.

El domingo, a la hora 21.40 en el Antel Arena, ambos equipos se vuelven a enfrentar en la segunda fecha de un grupo que también integran Argentina y Cuba. Argentina ganó de visitante 80-68.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Temas:

selección uruguaya de básquetbol Panamá Gerardo Jauri Luciano Parodi

Seguí leyendo

Las más leídas

La foto que subió Darwin Núñez
SELECCIÓN URUGUAYA

El mensaje de Darwin Núñez ante los dichos de que no quiere jugar en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Diego Aguirre
PEÑAROL

Las malas noticias no cesan en Peñarol: Diego Aguirre no contará para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional con un delantero que esperaba tener

Selección uruguaya de básquetbol
ELIMINATORIAS

¿A qué hora juega hoy la selección uruguaya de básquetbol por Eliminatorias ante Panamá y por dónde verlo?

Ebere tiene todo para ser una pieza clave: Sebastián Díaz, ex DT de Plaza, analizó las finales, la personalidad de Jadson Viera en Nacional y la jerarquía del Peñarol de Aguirre
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

"Ebere tiene todo para ser una pieza clave": Sebastián Díaz, ex DT de Plaza, analizó las finales, la "personalidad" de Jadson Viera en Nacional y la "jerarquía" del Peñarol de Aguirre

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos