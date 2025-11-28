La selección uruguaya de básquetbol tuvo un notable debut por Eliminatorias al golear de visitante a Panamá por 93-60 en el Arena Roberto Durán de Ciudad de Panamá. El equipo de Gerardo Jauri fue dominador de principio a fin y logró un contundente triunfo con un juego intenso, de muy buena defensa y con variedad de recursos para llegar al gol.
Liderado por un sobresaliente Luciano Parodi, autor de 23 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, la selección uruguaya de básquetbol le ganó por 33 puntos a Panamá como visitante y se empieza a ilusionar en las Eliminatorias