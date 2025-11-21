Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol siguen su marcha triunfal y el torneo entra en un parate por la selección

Nacional y Peñarol ganaron sus partidos del jueves en la Liga Uruguaya de Básquetbol y siguen encaramados en lo más alto de la tabla de posiciones.

Nacional derrotó 88-72 a Unión Atlética en partido correspondiente a la fecha 10.

Patricio Prieto fue el goleador tricolor con 19 puntos seguido de Connor Zinaich con 16 (más 10 rebotes) y James Feldeine con 13.

Peñarol, por su parte, superó 85-72 a Defensor Sporting en un triunfo muy valioso ya que el fusionado viene de clasificar a semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol por segunda temporada consecutiva.

Nicola Pomoli tuvo un partido descomunal con 31 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Santiago Véscovi hizo 7 tantos y repartió 7 asistencias.

En el otro partido de la noche, Urunday Universitario dio un recital de básquetbol para vencer a Cordón por 123 a 77.

Eric Demers fue el goleador de la noche con 25 puntos.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Hebraica Macabi 17 10 7 3 Peñarol** 16 10 8 2 Nacional* 16 10 8 2 Malvín* 15 10 7 3 Urunday Universitario 15 10 5 5 Aguada* 14 10 6 4 Defensor Sporting 14 9 5 4 Biguá 13 9 4 5 Goes 13 10 3 7 Unión Atlética 13 10 3 7 Cordón 11 9 2 7 Welcome 9 9 0 9

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y se le dio por perdido el encuentro suspendido con Hebraica Macabi

La Liga se retomará el jueves 4 de diciembre cuando Nacional visite a Cordón a la hora 20.15 por la fecha 11 (última de la primera rueda) y Peñarol haga lo propio con Urunday Universitario, por la misma etapa y a la misma hora. También jugarán ese mismo día Welcome y Biguá en el escenario de la W a las 20.15.

La selección uruguaya se prepara para comenzar las Eliminatorias

Uruguay comenzó este viernes a entrenar de cara al debut por las Eliminatorias para el Mundial 2027 que se llevará a cabo en Catar.

El jueves la celeste visitará a Panamá a la hora 22.40 y el domingo siguiente será local contra los propios panameños a las 21.40. Ese partido se jugará en el Antel Arena.

Los jugadores convocados son Luciano Parodi, Santiago Véscovi, Lucas Capalbo, Joaquín Rodríguez, Nicola Pomoli, Joaquín Taboada, Theo Metzger, Nicolás Martínez, Gonzalo Iglesias, Juan Ignacio Ducasse, Martín Rojas y Mateo Bianchi.