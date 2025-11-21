Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol siguen su marcha triunfal y el torneo entra en un parate por la selección

Nacional derrotó a Unión Atlética y Peñarol a Defensor Sporting y ahora el tornero entra en un parate de dos semanas por el arranque de las Eliminatorias de Uruguay: mirá la tabla de posiciones

21 de noviembre 2025 - 15:22hs
Santiago Véscovi y Luciano Parodi

Santiago Véscovi y Luciano Parodi

Foto: @LUB_Uy

Nacional y Peñarol ganaron sus partidos del jueves en la Liga Uruguaya de Básquetbol y siguen encaramados en lo más alto de la tabla de posiciones.

Nacional derrotó 88-72 a Unión Atlética en partido correspondiente a la fecha 10.

Patricio Prieto fue el goleador tricolor con 19 puntos seguido de Connor Zinaich con 16 (más 10 rebotes) y James Feldeine con 13.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Peñarol 2025-2026
BASKETBALL

Liga Uruguaya de Básquetbol: tribunal sancionó a Peñarol, lo multó y le dio el partido ganado a Macabi

Hinchas de Peñarol en básquetbol
PEÑAROL

Peñarol adopta fuertes medidas en el básquetbol: solo le venderá entradas a socios de este deporte y hace un exhorto especial a todos los demás clubes

Peñarol, por su parte, superó 85-72 a Defensor Sporting en un triunfo muy valioso ya que el fusionado viene de clasificar a semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol por segunda temporada consecutiva.

Nicola Pomoli tuvo un partido descomunal con 31 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Santiago Véscovi hizo 7 tantos y repartió 7 asistencias.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En el otro partido de la noche, Urunday Universitario dio un recital de básquetbol para vencer a Cordón por 123 a 77.

Eric Demers fue el goleador de la noche con 25 puntos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Hebraica Macabi 17 10 7 3
Peñarol** 16 10 8 2
Nacional* 16 10 8 2
Malvín* 15 10 7 3
Urunday Universitario 15 10 5 5
Aguada* 14 10 6 4
Defensor Sporting 14 9 5 4
Biguá 13 9 4 5
Goes 13 10 3 7
Unión Atlética 13 10 3 7
Cordón 11 9 2 7
Welcome 9 9 0 9

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y se le dio por perdido el encuentro suspendido con Hebraica Macabi

La Liga se retomará el jueves 4 de diciembre cuando Nacional visite a Cordón a la hora 20.15 por la fecha 11 (última de la primera rueda) y Peñarol haga lo propio con Urunday Universitario, por la misma etapa y a la misma hora. También jugarán ese mismo día Welcome y Biguá en el escenario de la W a las 20.15.

La selección uruguaya se prepara para comenzar las Eliminatorias

Uruguay comenzó este viernes a entrenar de cara al debut por las Eliminatorias para el Mundial 2027 que se llevará a cabo en Catar.

El jueves la celeste visitará a Panamá a la hora 22.40 y el domingo siguiente será local contra los propios panameños a las 21.40. Ese partido se jugará en el Antel Arena.

Los jugadores convocados son Luciano Parodi, Santiago Véscovi, Lucas Capalbo, Joaquín Rodríguez, Nicola Pomoli, Joaquín Taboada, Theo Metzger, Nicolás Martínez, Gonzalo Iglesias, Juan Ignacio Ducasse, Martín Rojas y Mateo Bianchi.

G3PutdqXEAA3pWh
Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Marcelo Bielsa no renuncia a la selección de Uruguay, se siente con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento"

Álvaro Recoba
VENEZUELA

El Chino Recoba se puso la camiseta de Deportivo Táchira y le dio su primer mensaje a los hinchas: "Saludos aurinegros"

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
SELECCIÓN URUGUAYA

La canción del Canario Luna que "enloqueció" a Marcelo Bielsa y que mencionó en conferencia de prensa que se la hizo escuchar a los jugadores; mirá por qué

La reacción de Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

La reacción de Rodrigo Bentancur y jugadores de la selección uruguaya ante el reclamo de un hincha tras la goleada ante Estados Unidos; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos