Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol siguen su marcha triunfal y el torneo entra en un parate por la selección

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Equipo
Puntos
Jugados
Ganados
Perdidos
Hebraica Macabi
17
10
7
3
Peñarol**
16
10
8
2
Nacional*
16
10
8
2
Malvín*
15
10
7
3
Urunday Universitario
15
10
5
5
Aguada*
14
10
6
4
Defensor Sporting
14
9
5
4
Biguá
13
9
4
5
Goes
13
10
3
7
Unión Atlética
13
10
3
7
Cordón
11
9
2
7
Welcome
9
9
0
9
* Sufrieron quita de 2 puntos
** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y se le dio por perdido el encuentro suspendido con Hebraica Macabi
La Liga se retomará el jueves 4 de diciembre cuando Nacional visite a Cordón a la hora 20.15 por la fecha 11 (última de la primera rueda) y Peñarol haga lo propio con Urunday Universitario, por la misma etapa y a la misma hora. También jugarán ese mismo día Welcome y Biguá en el escenario de la W a las 20.15.
La selección uruguaya se prepara para comenzar las Eliminatorias
Uruguay comenzó este viernes a entrenar de cara al debut por las Eliminatorias para el Mundial 2027 que se llevará a cabo en Catar.
El jueves la celeste visitará a Panamá a la hora 22.40 y el domingo siguiente será local contra los propios panameños a las 21.40. Ese partido se jugará en el Antel Arena.
Los jugadores convocados son Luciano Parodi, Santiago Véscovi, Lucas Capalbo, Joaquín Rodríguez, Nicola Pomoli, Joaquín Taboada, Theo Metzger, Nicolás Martínez, Gonzalo Iglesias, Juan Ignacio Ducasse, Martín Rojas y Mateo Bianchi.