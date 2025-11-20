El Chino Recoba se puso la camiseta de Deportivo Táchira y le dio su primer mensaje a los hinchas: "Saludos aurinegros"

Álvaro Recoba se puso este jueves la camiseta de su nuevo equipo, Deportivo Táchira de Venezuela, y grabó un video para sus hinchas. El club espera su llegada para este viernes para darle una presentación a todo color.

"Saludos aurinegros. Estoy muy feliz de formar parte de esta gran familia, de esta gran institución, la más grande de Venezuela. Llego con mucha ilusión, con mucha expectativa, pero sobre todo con mucha humildad para ponerme al servicio del equipo", dijo Recoba.

"Al Táchira lo hace grande su gente, nos estamos viendo por allá, les deseo lo mejor. ¡Vamos Táchira!", agregó en un video grabado en su casa.

El club, a través de sus redes sociales, llamó a sus hinchas a llenar el estadio Pueblo Nuevo donde juega Táchira como local.

"Comencemos una nueva etapa UNIDOS en familia", expresaron y anunciaron que el evento contará con un grupo musical en vivo, bebidas, comida, activaciones de marcas, Dj’s, show de luces y fuegos artificiales. La entrada será gratuita y solo se habilitarán las tribunas principales del escenario.

Recoba fue anunciado el miércoles como nuevo DT de Táchira. Será su segunda experiencia tras comandar a Nacional entre octubre de 2023 y junio de 2024 con 41 partidos dirigidos de los que ganó 22, empató 10 y perdió nueve conquistando el Torneo Intermedio 2024.