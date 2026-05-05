Montevideo City Torque vs Palestino: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo por Copa Sudamericana

Montevideo City Torque y Palestino juegan este miércoles 6 de mayo a la hora 19:00 horas en el Estadio Centenario, en un partido que se podrá ver en vivo a través de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+. El encuentro corresponde a la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.
¿Cuándo juegan Montevideo City Torque vs Palestino?
El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto chileno está programado con los siguientes detalles:
- Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026.
- Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 4).
- Estadio: Estadio Centenario.
¿A qué hora juegan Montevideo City Torque vs Palestino?
El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Chile (país de origen del equipo visitante) será a las 18.
¿Dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Palestino?
Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de las siguientes opciones:
- Televisión por cable: ESPN 2 (disponible en las grillas de los distintos cableoperadores del país).
- Streaming: Disney+ (mediante suscripción al plan Premium).
Información de contexto: cómo llegan los equipos y tabla de posiciones
Este duelo es clave para definir las aspiraciones de ambos clubes en el certamen continental, dado que se encuentran en los extremos de la tabla de posiciones del Grupo F.
- El presente de Montevideo City Torque: El conjunto uruguayo llega en un excelente momento, consolidado como el líder de su grupo. En el partido de ida disputado en el mes de abril, los dirigidos por Marcelo Méndez lograron una importante victoria como visitantes por 2-0 en el Estadio Municipal de La Cisterna, gracias a un tanto del delantero Salomón Rodríguez y un gol en contra. Un triunfo en condición de local los dejaría a un paso de asegurar la clasificación a la siguiente fase.
- La urgencia de Palestino: El equipo árabe atraviesa una situación deportiva compleja en la copa. Actualmente ocupa el último lugar de la tabla con apenas 2 puntos y ha tenido grandes dificultades en la ofensiva durante la fase de grupos. Para el equipo visitante, sumar de a tres en Montevideo es una necesidad absoluta si desea mantenerse con vida en el torneo internacional.