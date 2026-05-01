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River Plate venció a Bragantino en Brasil y le igualó un registró histórico a Boca Juniors: los detalles

River Plate derrotó 1-0 a Bragantino por la Copa Sudamericana en el final del encuentro e igualó a Boca Juniors en un récord histórico

1 de mayo de 2026 9:53 hs
River Plate
@RiverPlate

River Plate de Argentina derrotó 1-0 a Bragantino en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta e igualó a Boca Juniors, su eterno rival, en un récord histórico tras su triunfo en Brasil.

El Millonario festejó su décimo encuentro en el tierras brasileñas, cortó la mala racha de un lustro sin hacerlo y empató a su eterno rival como el equipo argentino con más triunfos en Brasil.

El Xeneize, que justamente viene de perder ante Cruzeiro en condición de visitante por Copa Libertadores, no logra ganar en Brasil desde 2020 (1-0 a Inter en Porto Alegre, con gol de Carlos Tevez y festejó con la camiseta de Diego Armando Maradona). Curiosamente, los de Núñez son más efectivos en la estadística por muy poquito, pues consiguieron sus alegrías en 54 partidos, mientras que al cuadro de la Ribera le costó 55.

River Plate
River Plate derrotó a Bragantino por Copa Sudamericana

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La primera vez que River Plate consiguió vencer en Brasil fue en 1997, cuando con goles de Marcelo Gallardo y Marcelo Salas, se impuso por 2 a 0 frente a Vasco da Gama. Desde ahí, se impuso dos veces a Gremio, Flamengo y Corinthians, y una sobre Palmeiras, Cruzeiro y Bragantino. Cabe destacar que solamente la mitad de sus victorias fueron por la Copa Libertadores.

Por el lado de Boca, pudo quedarse con un partido en suelo brasilero por primera vez en 1978 frente a Atlético Mineiro. Desde entonces, pudo derrotar a Flamengo, Vasco da Gama, Santos, Paysandú, Gremio, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Parananese e Internacional, sin repetir contra ninguno de ellos.

Un detalle de color es que nueve de estos choques fueron por la Copa Libertadores, siendo los más recordados los de las finales de 2003 y 2007, contra Santos y Gremio respectivamente, además de la final del 2000 con Palmeiras, que se definió por penales tras un empate sin goles.

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