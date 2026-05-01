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José María Giménez ultima su recuperación a 41 días del Mundial 2026 y apunta a estar en la revancha frente al Arsenal

José María Giménez atraviesa la etapa final de su recuperación de su lesión muscular y apunta a estar en Londres para la revancha por la Champions

1 de mayo de 2026 10:05 hs
José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA

Foto: AFP

José María Giménez, defensor uruguayo del Atlético de Madrid, ultima su recuperación de una lesión muscular, aún no estará listo para el partido contra el Valencia y podría estar disponible para el duelo de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League contra el Arsenal en Londres del próximo martes.

El central, que se perderá su octavo encuentro seguido, se lesionó el 4 de abril en el duelo de LaLiga española contra el Barcelona en el Metropolitano y desde entonces no se ha entrenado con el grupo hasta este viernes, en la víspera de la visita a Mestalla y a cuatro días del partido en el estadio Emirates de Londres.

La reincorporación progresiva al grupo de Giménez fue la novedad de la sesión, diferenciada dependiendo de la carga de piernas de los jugadores y con las bajas ya conocidas de Nico González y Pablo Barrios, con sendas molestias musculares, más Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, que terminaron con dolencias el choque del pasado miércoles en la Champions con el conjunto londinense.

MADRID, 04/04/2026.- El defensa uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués del FC Barcelona João Cancelo (d) durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y FC Barcelona dis
José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués João Cancelo

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Ninguno de los seis viajará a Valencia para el partido de la trigésima cuarta jornada de LaLiga en Mestalla, en la que se prevé un once completamente distinto al que empató con el Arsenal, con la inclusión en la convocatoria y en la alineación de algunos futbolistas de las divisiones inferiores del club.

El conjunto rojiblanco no tiene ninguna opción de luchar por el título de liga, que sólo disputan el Barcelona, líder, con 85 puntos, y el Real Madrid, segundo, con 74, y que podría quedar cerrado este fin de semana en función de los resultados de ambos equipos.

Los dirigidos por el Cholo Simeone son cuartos, con 60 puntos, cinco menos que el Villarreal, y con diez de ventaja sobre el Betis de Manuel Pellegrini, quinto, que aspira -como los rojiblancos- a disputar la Champions League la próxima temporada.

EFE

FUENTE: EFE

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