¿Por qué se conmemora el Día de los Trabajadores hoy viernes 1° de mayo?

Este viernes 1° de mayo Uruguay y la gran mayoría de los países del mundo conmemoran el Día de los Trabajadores o Día del Trabajador .

La jornada adoptada como feriado no laborable (pago) y de carácter inamovible, provocando el cierre de oficinas públicas y la mayoría de las actividades privadas, tiene su orígen en la gran movilización del 1° de mayo de 1886 en Chicago , Estados Unidos .

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El origen de la conmemoración del Día de los Trabajadores se remonta al 1° de mayo de 1886 en Chicago , Estados Unidos , en un contexto de intensas protestas obreras por la reducción de la jornada laboral, que podía extenderse hasta 18 horas.

En ese escenario, diversas organizaciones sindicales, entre ellas la Noble Order of the Knights of Labor (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo), que agrupaba a gran parte de los asalariados, impulsaban desde abril una campaña para limitar la jornada a ocho horas. La negativa del sector empresarial derivó en una huelga masiva en Chicago y otras ciudades del país.

Las protestas alcanzaron una amplia adhesión y generaron una fuerte tensión social. El 3 de mayo, durante una manifestación en las inmediaciones de la fábrica McCormick, la policía reprimió a los trabajadores, causando muertos y heridos.

image Atentado de Haymarket

Al día siguiente, el 4 de mayo, una nueva concentración en la plaza Haymarket terminó en tragedia: en medio de la represión policial, estalló una bomba (cuya autoría nunca fue esclarecida) y las fuerzas de seguridad respondieron con disparos contra los manifestantes. Este episodio, conocido como el “atentado de Haymarket”, dejó numerosas víctimas.

Tras los hechos, varios dirigentes obreros fueron detenidos y sometidos a un juicio cuestionado por su falta de garantías. Seis de ellos (Spies, Parsons, Engel, Fischer, Fielden y Schwab) fueron condenados; cuatro a muerte y dos a prisión perpetua. Con el tiempo, pasarían a ser recordados como los “Mártires de Chicago”.

La repercusión internacional de estos sucesos generó una ola de solidaridad con la causa obrera. Años más tarde, en 1919, la recién creada Organización Internacional del Trabajo (OIT) promovió la adopción de la jornada laboral de ocho horas y la semana de 48 horas, consolidando una de las principales reivindicaciones del movimiento.