Dos cadenas nacionales el 1° de mayo por el Día de los Trabajadores: habrá una del PIT-CNT y otra del gobierno

El Poder Ejecutivo aprobó la solicitud del PIT-CNT de hacer uso de la cadena nacional el próximo 1° de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores.

Es la segunda vez que el gobierno de Yamandú Orsi accede al pedido —que también se produjo en 2025—, luego de varios años marcados por la negativa de la administración de Luis Lacalle Pou ante el pedido de la central sindical.

Según una resolución de Presidencia de la República, con fecha de este 29 de abril, la cadena nacional será a las 20:00 y fue autorizada por el "interés público" que supone el tema.

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Además de la cadena nacional del PIT-CNT, habrá una del gobierno , a través de un mensaje que dará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , según consta en otra resolución del Ejecutivo. En este caso no se especificó en el escrito cuál será la hora en la que se transmitirá el mensaje.

En 2020, cuando negó por primera vez el acceso a la cadena nacional, Lacalle Pou escribió una carta al entonces presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en la que le explicó que la cadena nacional era un instrumento previsto "únicamente" para contemplar "necesidades de carácter nacional" que involucraran a las "instituciones de gobierno".

Para ese entonces, el mandatario se había comprometido con la central sindical a otorgar un espacio en los medios públicos para que pudiera dar su mensaje.

Por otra parte, el PIT-CNT llevará adelante, además, su tradicional acto en la Plaza 1° de Mayo a la mañana del viernes, bajo el lema "1° de Mayo antiimperialista, por trabajo y salario, Uruguay es su gente".

José Lorenzo López, dirigente de la central sindical, señaló a Monte Carlo que insistirán con aplicar un impuesto de 1% al 1% más rico, además de pedir "intentar abatir la pobreza infantil" y ratificar los postulados sobre los cambios que entienden necesarios en materia de seguridad social.

"Hemos planteado con mucha fuerza el tema de la reducción de la carga horaria sin pérdida salarial y ese es un tema que nos interesa destacar y por supuesto que una estrategia nacional para el desarrollo para diversificar la matriz productiva y los puestos de trabajo", sostuvo López.