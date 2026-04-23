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La coalición convocará a Oddone y a Castillo por acuerdo entre gobierno y PIT-CNT en seguridad social

La oposición comparó puntos del diálogo social con el "kirchnerismo argentino" y afirmó que "ciudadanía ya rechazó este rumbo" en el plebiscito de 2024

23 de abril de 2026 16:28 hs
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el de Economía, Gabriel Oddone

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el de Economía, Gabriel Oddone

Presidencia

La bancada bicameral de la Coalición Republicana convocará al Parlamento al ministro de Econonía, Gabriel Oddone, y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el PIT-CNT en materia de seguridad social.

La coalición opositora se mostró crítica con las coincidencias entre el Poder Ejecutivo y la central sindical, al tiempo que comparó puntos del diálogo social con el "kirchnerismo argentino" y afirmó que "ciudadanía ya rechazó este rumbo" en el plebiscito de 2024.

Concretamente, esta iniciativa proponía fijar en la Constitución que la edad de retiro sea a los 60 años, equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo y eliminar las AFAP. Mientras que uno de los puntos del diálogo social que se alcanzó esta semana incluye la "desvinculación de las AFAP de la administración directa" de los fondos.

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"Este camino reproduce experiencias fracasadas de la región, como la del kirchnerismo argentino, donde el gobierno terminó apropiándose de los ahorros jubilatorios, destruyendo la confianza y debilitando la seguridad jurídica", señala la nota de los diputados de la Coalición Republicana.

"Se pretende sustituir un sistema donde el trabajador elige y controla, por otro donde queda cautivo. Eso no es una mejora: es un retroceso", añade el escrito.

El texto afirma que "la ciudadanía ya rechazó este rumbo", en relación a la reforma constitucional impulsada por PIT-CNT, el Partido Comunista y el Partido Socialista, entre otros, que no llegó a los votos suficientes. "Insistir es desconocer ese pronunciamiento", agrega la nota.

"Los fondos de jubilación no son del gobierno ni de los sindicatos. Son de quienes los generaron", sentencia la carta donde también se informa que se convocará a Oddone y a Castillo.

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