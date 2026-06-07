Condenaron a una mujer que le pegó una cachetada a un policía tras una pelea en un ómnibus de Montevideo

Una mujer fue condenada por la Justicia luego de agredir a un policía cuando había sido trasladada a una seccional tras protagonizar una pelea en un ómnibus urbano de Montevideo.

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Según informó la Policía, el incidente comenzó cuando dos mujeres que viajaban como pasajeras mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes dentro de la unidad.

Tras recibir una denuncia sobre lo ocurrido, efectivos policiales concurrieron al lugar y resolvieron trasladar a ambas involucradas a la Seccional 15ª para tomarles declaración y esclarecer los hechos.

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Fue durante ese procedimiento que una de las mujeres agredió a un funcionario policial y le propinó una cachetada , por lo que quedó detenida de forma inmediata.

Posteriormente, la mujer fue llevada ante la Justicia, que la condenó como autora de un delito de agravio a la autoridad policial.

Como pena, deberá cumplir cuatro meses de libertad a prueba.