Condenaron a una mujer que le pegó una cachetada a un policía tras una pelea en un ómnibus de Montevideo

Una mujer fue condenada por la Justicia luego de agredir a un policía cuando había sido trasladada a una seccional tras protagonizar una pelea en un ómnibus urbano de Montevideo.
Según informó la Policía, el incidente comenzó cuando dos mujeres que viajaban como pasajeras mantuvieron una discusión que derivó en una pelea a golpes dentro de la unidad.
Tras recibir una denuncia sobre lo ocurrido, efectivos policiales concurrieron al lugar y resolvieron trasladar a ambas involucradas a la Seccional 15ª para tomarles declaración y esclarecer los hechos.
Fue durante ese procedimiento que una de las mujeres agredió a un funcionario policial y le propinó una cachetada, por lo que quedó detenida de forma inmediata.
Posteriormente, la mujer fue llevada ante la Justicia, que la condenó como autora de un delito de agravio a la autoridad policial.
Como pena, deberá cumplir cuatro meses de libertad a prueba.