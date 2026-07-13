Investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer que apareció flotando en el agua frente al Parque Rodó

La Prefectura Nacional Naval y la Fiscalía investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer que fue encontrado flotando en el agua en la tarde de este domingo, frente a la rambla del Parque Rodó, en Montevideo.

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Según informó la Armada Nacional, la Prefectura de Trouville recibió una alerta sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida flotando en el agua, a la altura de rambla y Jackson.

Tras concurrir al lugar, efectivos de Prefectura recuperaron el cuerpo y constataron que la víctima ya había fallecido.

De acuerdo con la información oficial, en las inmediaciones fueron encontradas varias pertenencias que permiten presumir su identidad. "Sería una mujer mayor de edad", señalaron desde la Armada.