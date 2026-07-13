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"Lloran sistema": la dura reacción de un directivo de Racing, con palo a Peñarol, por el penal cobrado en el Estadio Centenario

“Juegan donde quieren, el día que quieren, a la hora que quieren", señaló el directivo

13 de julio de 2026 9:19 hs
El penal de Abel Hernández&nbsp;

El penal de Abel Hernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Esteban Ostojich expulsó a Jorge Contreras, entrenador de goleros de Racing

Esteban Ostojich expulsó a Jorge Contreras, entrenador de goleros de Racing

Foto: Dante Fernández/Focouy

El vicepresidente de la Asociación Civil de Racing Club de Montevideo, Javier Cabo, cuestionó el penal que le cobraron al equipo de Sayago este domingo ante Peñarol en el Estadio Centenario.

El partido tuvo empate 1-1 luego de que la academia comenzara arriba en el marcador y luego le igualara el aurinegro con un penal que marcó Abel Hernández.

Esteban Ostojich

Esteban Ostojich

El penal fue marcado por Esteban Ostojich luego de analizar la jugada en el monitor del VAR en la que se ve un agarrón que el árbitro consideró falta para los carboneros.

Tras el encuentro que terminó empatado, Javier Cabo se manifestó en sus redes y criticó a Peñarol.

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El penal de Abel Hernández

El penal de Abel Hernández

“Que difícil así”, señaló en la red social X con un posteo en el que agregó el video de la jugada del penal.

“Juegan donde quieren, el día que quieren, a la hora que quieren y después arriba de todo esto, lloran sistema”, agregó el vicepresidente de la Asociación Civil de Racing, cuyo equipo es administrado por la SAD al frente de la parte deportiva.

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