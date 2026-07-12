La noticia que dio a conocer Gianni Infantino, presidente de FIFA, que es muy positiva para el Mundial 2030 que coorganizará Uruguay

Apenas se está asimilando el histórico impacto del debut del formato de 48 selecciones en este Mundial 2026 , y la FIFA ya planifica una transformación aún más profunda para el futuro cercano. En medio del desarrollo de la actual cita mundialista, este domingo, el presidente del organismo rector del fútbol global, Gianni Infantino, sacudió el panorama internacional al confirmar que existe una propuesta concreta para expandir la Copa del Mundo de 2030 a 64 participantes y lo más importante, que la están estudiando.

La iniciativa, impulsada inicialmente por dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como ya informó Referí en abril del año pasado, implicaría sumar 16 cupos adicionales a la edición que albergarán de manera conjunta Marruecos, Portugal y España, con partidos inaugurales previstos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Pero en caso de que se amplíe la cantidad de seleccionados, Uruguay podrá tener seguramente más de un partido en el Estadio Centenario, y no solo uno como está programado en principio.

En una entrevista concedida al medio suizo "Bluewin", Gianni Infantino fue contundente respecto al tratamiento institucional que recibirá esta revolucionaria alternativa.

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“Sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y se debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica”, enfatizó.

El máximo directivo fundamentó la idea basándose en la paridad y el crecimiento que han mostrado los equipos menos tradicionales en el certamen vigente.

Para el dirigente suizo, ampliar la base de competidores es la única vía para federalizar el deporte y motivar el desarrollo estructural en regiones postergadas. “Todos los países deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y cada vez es mayor en todo el mundo”, reflexionó de manera optimista.

Para finalizar, Infantino dejó en claro que la falta de oportunidades atenta contra la competitividad a largo plazo.

Lanzando un mensaje directo a las federaciones emergentes de Asia, África y la Concacaf, el mandamás sentenció que “si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando, por lo que estamos estudiando la chance de que el Mundial 2030 pueda tener 64 selecciones”.

Con la confirmación del debate ya instalada en la agenda oficial, las comisiones técnicas de la FIFA comenzarán a estudiar la viabilidad logística de este macro torneo una vez que concluya la actual Copa del Mundo.