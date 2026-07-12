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Accidente fatal en Artigas: un hombre de 54 años murió tras despistar y volcar en Ruta 30

El conductor fue trasladado a un centro de salud, donde falleció horas después a raíz de las lesiones sufridas. Otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos

12 de julio de 2026 14:12 hs
Accidente fatal en Artigas

Accidente fatal en Artigas

Policía Caminera

Un hombre de 54 años murió este domingo luego de protagonizar un siniestro de tránsito en la Ruta 30, kilómetro 66, en la zona de Paso Farías, departamento de Artigas.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió pasadas las 6:40 horas, cuando un automóvil con cuatro ocupantes que circulaba de oeste a este despistó y volcó por causas que aún son investigadas, quedando el vehículo en posición normal sobre la faja natural del margen norte de la ruta.

El auto era conducido por el hombre de 54 años, quien fue trasladado a un centro asistencial tras el siniestro. A la hora 10:25 se confirmó su fallecimiento a raíz de las lesiones recibidas en el impacto.

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Como acompañante viajaba un hombre de 29 años, que resultó con politraumatismo leve.

También iban en el vehículo dos mujeres, de 28 y 43 años, quienes fueron trasladadas a centros de salud con diagnóstico de politraumatismo grave y politraumatismo, respectivamente.

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