Los dos titulares de Peñarol con los que no podrás contar Diego Aguirre este domingo ante Racing por el Torneo Intermedio y la lista de convocados con dos de los nuevos jugadores

El Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya ingresa en su etapa de definiciones y Peñarol afronta un compromiso fundamental para sus aspiraciones de la temporada. Este domingo, a partir de la hora 18.30, el conjunto aurinegro pisará el césped del Estadio Centenario para medirse ante Racing en el marco de la quinta fecha del campeonato. El objetivo de los dirigidos por Diego Aguirre es claro y prioritario: asegurar tres puntos de oro que les permitan recortar distancias y prenderse de manera definitiva en la lucha por la cima de la Tabla Anual, pero le faltarán dos jugadores titulares: Matías Arezo y Eric Remedi.

No obstante, el panorama de la planificación de juego se presenta sumamente complejo para el director técnico mirasol. El técnico se verá obligado a reestructurar su esquema titular debido a dos bajas de enorme peso futbolístico dentro del plantel.

El delantero Matías Arezo -quien recientemente consolidó su vínculo a largo plazo con la institución tras firmar un contrato por tres temporadas- y el volante Eric Remedi, no podrán formar parte de la partida.

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Los convocados de Peñarol

Matías Arezo y Eric Remedi, ambos futbolistas titulares se encuentran cumpliendo una sanción por suspensión.

Las mismas corresponden a las tarjetas rojas directas que vieron en el polémico y caliente desenlace del reciente partido contra Central Español, cuando el encuentro ya expiraba en los minutos de adición. Aquel accidentado cierre dejó una profunda secuela disciplinaria que ahora obliga al cuerpo técnico a apelar a las variantes del banco de suplentes para no perder peso ofensivo ni equilibrio en el centro del campo.

A Arezo le queda solo este partido para cumplir la suspensión, en tanto que el argentino deberá cumplir otro encuentro más.

A pesar de los imprevistos en la conformación del once inicial, la obligación histórica y la urgencia de la tabla le imponen a Peñarol la necesidad de salir a proponer en un escenario neutral que siempre le es familiar. Enfrente estará un Racing ordenado que promete plantar cara, configurando un duelo de alta tensión donde el carbonero se juega mucho más que tres unidades en el Intermedio: se juega la consistencia de su candidatura a ganar la Tabla Anual.

Aquí está la lista de convocados de Peñarol para enfrentar a Racing: