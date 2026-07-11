La selección Argentina busca meterse dentro de los cuatro mejores del Mundial 2026, y lo hará enfrentándose a Suiza en los cuartos de final del torneo en el Arrowhead Stadium de Kansas, donde enfrentará al ganador de Inglaterra y Noruega en las semifinales. El encuentro comenzará a las 22:00 horas.
Argentina vs Suiza EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste busca el pasaje a las semifinales
Seguí EN VIVO el partido entre la selección Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026