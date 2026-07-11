Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Argentina vs Suiza EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste busca el pasaje a las semifinales

Seguí EN VIVO el partido entre la selección Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026

11 de julio 2026 - 20:22hs
Lionel Messi
AFP

EN VIVO

La selección Argentina busca meterse dentro de los cuatro mejores del Mundial 2026, y lo hará enfrentándose a Suiza en los cuartos de final del torneo en el Arrowhead Stadium de Kansas, donde enfrentará al ganador de Inglaterra y Noruega en las semifinales. El encuentro comenzará a las 22:00 horas.

Seguí en vivo las estadísticas y el minuto a minuto del partido:

¿Cómo llega Suiza a esta instancia?

Por su parte, Suiza afronta este compromiso luego de dejar en el camino a Colombia, seleccionado al que venció por penales luego de igualar sin goles en los 120 minutos.

Suiza celebra su paso a cuartos de final en los penales sobre Colombia.
Suiza celebra su paso a cuartos de final en los penales sobre Colombia.

¿Cómo llega Argentina a los cuartos de final?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de un agónico e infartante triunfo por 3-2 ante Egipto, remontando el partido en los últimos 12 minutos finales tras estar en desventaja por 0-2.

Messi marcó su octavo gol en este Mundial y lideró la remontada sobre Egipto.
Messi marcó su octavo gol en este Mundial y lideró la remontada sobre Egipto.

Así está la llave del Mundial 2026

¿A qué hora juega hoy Argentina vs Suiza y dónde verlo en vivo?

El partido comienza exactamente a las 22:00 horas (horario de Uruguay). Para el territorio uruguayo, los derechos de transmisión internacional del Mundial 2026 están distribuidos en varias plataformas. El partido se podrá seguir en vivo a través de:

  • Televisión por cable: DSports (disponible en la grilla de DirecTV).
  • Televisión abierta: Canal 5.
  • Streaming: DGO, Disney+ Premium y Antel TV.

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Las más leídas

A qué hora juegan Inglaterra vs Noruega por el Mundial 2026, primer partido del sábado por el pase a semifinales, y dónde verlo

Danubio 0-0 Nacional por el Torneo Intermedio: el tricolor estrenó fichajes, Bava probó con otro esquma, pero no le alcanzó

A qué hora juegan hoy Argentina vs Suiza por el Mundial 2026 y dónde ver en vivo el partido por un lugar en la semifinal

Jorge Giordano con Referí: al entrenador de la selección mayor hay que nombrarlo "lo antes posible, pero rápido no quiere decir apurado"

Temas

Mundial 2026 Argentina Suiza

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos