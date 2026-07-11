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Así va la carrera para el premio del máximo goleador del Mundial 2026 tras el doblete de Jude Bellingham contra Noruega, que lo metió en la pelea

Bellingham es el único centrocampista que pelea por el premio al máximo goleador del Mundial 2026, con los mismos tantos que su compañero Harry Kane

11 de julio de 2026 21:17 hs
Jude Bellingham celebra el gol que metió a Inglaterra en semis del Mundial 2026

Jude Bellingham celebra el gol que metió a Inglaterra en semis del Mundial 2026

Foto: AFP

Con sus dos tantos de este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Bellingham llegó a los seis tantos en esta Copa del Mundo y se metió en la pelea por el premio del máximo goleador del torneo, que está al rojo vivo.

Lo destacable es que en esta competencia el jugador del Real Madrid es el único centrocampista de la lista que sigue en carrera. Además, también resalta su rol y el de Harry Kane dentro de Inglaterra: de los 13 goles anotados por esta selección, 12 fueron convertidos por estos dos jugadores.

El resultado de este sábado también sacó de la competencia al noruego Erling Haaland, que anotó siete tantos en cinco partidos en su primer Mundial para ayudar a Noruega a alcanzar los cuartos de final.

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Los dos jugadores que encabezan la tabla son Lionel Messi y Kylian Mbappé, con ocho goles anotados cada uno. Sin embargo, Messi tiene un partido menos que el delantero francés, ya que todavía no disputó los cuartos de final de Argentina contra Suiza.

Atrás quedó Haaland, con siete goles, y en un tercer escalón están juntos Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno. Un poco más atrás permanece Ousmane Dembélé, que lleva cinco anotaciones en el torneo.

La lista, antes del partido entre Argentina y Suiza, se ve así:

  1. Lionel Messi- 8 goles en cinco partidos
  2. Kylian Mbappé- 8 goles en seis partidos
  3. Erling Haaland- 7 goles en cinco partidos (eliminado)
  4. Harry Kane- 6 goles en seis partidos
  5. Jude Bellingham- 6 goles en seis partidos
  6. Ousmane Dembélé- 5 goles en seis partidos

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