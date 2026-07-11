Polémica en Inglaterra vs Noruega por el Mundial 2026: los nórdicos reclamaron que la pelota tocó un cable del estadio antes del primer gol inglés, y la FIFA se expresó

Inglaterra superó 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 , en un encuentro que se definió en el tiempo extra y que no estuvo exento de polémica.

Noruega se puso en ventaja a los 35 minutos con un golazo de Andreas Schjelderup , pero los ingleses se levantaron rápido del golpe y en los descuentos de la primera mitad Bellingham anotó el empate , tras una jugada por izquierda de Elliot Anderson y Anthony Gordon.

La televisación oficial dejó pasar un detalle que con el pasar de los minutos tomó fuerza en las redes sociales: tras el tanto del volante del Real Madrid, parte del plantel y el cuerpo técnico de Noruega fueron a protestarle algo al juez francés Clement Turpin , pero la discusión no pasó a mayores y el juego se reanudó.

Poco después, el medio Fox Sports subió un video a X que despertó la polémica. La grabación muestra que cuando el golero noruego Orjan Nyland sacó de arco antes del gol, la pelota tomó una dirección extraña al bajar en el aire .

Inglaterra 2-1 Noruega por el Mundial 2026: en el cruce entre Kane y Haaland la figura fue Jude Bellingham, que metió a los británicos en semifinales con un doblete

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De acuerdo al citado medio, la pelota había impactado en un cable, algo que debería haber detenido el juego, pero los ingleses recuperaron la pelota y allí arrancó el tanto de Bellingham.

For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026

Esta versión se difundió rápidamente en redes sociales, y antes del comienzo del partido entre Argentina y Suiza la FIFA se expresó sobre el tema para zanjar la discusión.

Según indicó la Federación en una publicación de X de su página FIFA Media, antes del primer gol de Bellingham "el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire", en referencia a la gráfica que muestra una alteración cuando la pelota tiene un contacto, que se volvió famosa tras el gol anulado a Croacia en la última jugada del partido ante Portugal, que le impidió a los europeos empatar ese partido.

Por esto, el organismo remarcó que "no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón".