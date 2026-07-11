Hombre intentó contrabandear 36 celulares en su cuerpo en el puerto de Colonia, trató de escapar y fue detenido

Un hombre intentó contrabandear 36 celulares escondidos en su cuerpo. Fue interceptado en el Puerto de Colonia, trató de escapar, fue detenido y condenado por la Justicia.

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El hecho ocurrió el pasado jueves de tarde, cuando el hombre se encontraba próximo al control de pasajeros, pasó por el escáner del puerto y el personal de Prefectura detectó la maniobra. El infractor escapó del lugar y fue detenido en el estacionamiento del puerto.

En la inspección de sus prendas de vestir, se encontraron 36 celulares marca iPhone modelo 17, que estaban ocultos en el abdomen y en las piernas. Aduanas valorizó la incautación en más de $ 2.680.500. A raíz de este hecho, se realizó un allanamiento en una casa ubicada al oeste de Colonia para aportar elementos a la investigación.

Un día después de la incautación, se realizó una audiencia en el juzgado de esta ciudad y se condenó al hombre como autor penalmente responsable de un delito de contrabando a la pena de un año de prisión en régimen de libertad a prueba.