Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Domingo:
Mín  10°
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / CONTRABANDO

Hombre intentó contrabandear 36 celulares en su cuerpo en el puerto de Colonia, trató de escapar y fue detenido

Los 36 teléfonos iPhone 17, según la valoración de Aduanas, equivalían a más de dos millones y medio de pesos; fue condenado a arresto domiciliario nocturno por dos meses, entre otras sanciones

11 de julio de 2026 20:04 hs
Archivo: iPhone

Archivo: iPhone

Foto: Apple

Un hombre intentó contrabandear 36 celulares escondidos en su cuerpo. Fue interceptado en el Puerto de Colonia, trató de escapar, fue detenido y condenado por la Justicia.

El hecho ocurrió el pasado jueves de tarde, cuando el hombre se encontraba próximo al control de pasajeros, pasó por el escáner del puerto y el personal de Prefectura detectó la maniobra. El infractor escapó del lugar y fue detenido en el estacionamiento del puerto.

En la inspección de sus prendas de vestir, se encontraron 36 celulares marca iPhone modelo 17, que estaban ocultos en el abdomen y en las piernas. Aduanas valorizó la incautación en más de $ 2.680.500. A raíz de este hecho, se realizó un allanamiento en una casa ubicada al oeste de Colonia para aportar elementos a la investigación.

Más noticias

Incautaron contrabando valuado en más de $ 1.6 millones tras operativos en dos supermercados de Melo

Aduanas incautó perfumes falsificados provenientes de China: el contrabando fue valuado en casi US$ 700 mil

Un día después de la incautación, se realizó una audiencia en el juzgado de esta ciudad y se condenó al hombre como autor penalmente responsable de un delito de contrabando a la pena de un año de prisión en régimen de libertad a prueba.

Dentro de las sanciones, tendrá arresto domiciliario nocturno los primeros dos meses, trabajo comunitario de dos horas por un mes y cierre de fronteras durante toda la condena.

Las más leídas

Justicia envió a prisión domiciliaria al conductor alcoholizado que provocó un accidente en el que murieron tres jóvenes

Sindicato denunció posibles desvíos de dinero en servicios policiales contratados para partidos de la AUF

Avanza en Treinta y Tres una propuesta para construir un puerto en Cebollatí para sacar la producción por la hidrovía de la Laguna Merín

A qué hora juegan Inglaterra vs Noruega por el Mundial 2026, primer partido del sábado por el pase a semifinales, y dónde verlo

Temas

contrabando Celulares Colonia iPhone 17

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos