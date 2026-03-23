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Incautaron contrabando valuado en más de $ 8.3 millones y clausuraron un local en el Centro de Montevideo

La valoración primaria de lo incautado asciende a $ 8.377.073, según informaron las autoridades

23 de marzo de 2026 14:54 hs
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Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Aduanas y la Intendencia de Montevideo (IM) derivó en la incautación de mercadería en infracción aduanera por un valor superior a $ 8 millones y en la clausura de un comercio por razones sanitarias.

El procedimiento se realizó en un local ubicado en Guayabos y Vázquez, a pocos metros de la Facultad de Ciencias Sociales, con la participación del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, la Aduana Móvil Regional Sur y el Área de Convivencia de la comuna.

Durante la inspección, los equipos constataron que el establecimiento no cumplía con las condiciones mínimas de higiene y salubridad, lo que representaba un riesgo para los clientes.

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Ante esta situación, la comuna capitalina resolvió clausurar el local, mientras que Aduanas procedió a la incautación de la mercadería.

Entre los productos decomisados se encontraron:

  • 11.394 cigarrillos de distintas marcas
  • 25 botellas de whisky
  • 10.320 auriculares
  • 134 pastas de dientes Colgate de 180 gramos y 9 de 50 gramos
  • 127 cartuchos de impresora Eco Ink de 100 ml
  • Botellas de vino y caña

La valoración primaria de lo incautado asciende a $ 8.377.073, según informaron las autoridades.

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