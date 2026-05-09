Oddone descartó IVA Personalizado para este mandato: "El compromiso es no modificaciones tributarias adicionales en este período"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone , dijo que en este período de gobierno no llegarán a aplicar el IVA Personalizado y recordó que uno de los compromisos del gobierno es "no modificaciones tributarias adicionales" para este mandato.

El ministro estuvo invitado a un evento de la Universidad Católica y fue consultado sobre el impuesto personalizado, el cual en otras circunstancias había dicho que estaba analizando. "No para este período de gobierno, no llegamos" , respondió Oddone.

" El compromiso que nosotros tenemos es no modificaciones tributarias adicionales en este período de gobierno , porque es una señal de certeza que tenemos que darle a los contribuyentes. Además no hay IVA Personalizado en el mundo . Queremos ser el primer país en implementarlo. El BID entiende y el FMI también que somos un caso potencialmente posible para hacerlo ", agregó el economista.

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Oddone afirmó que no haría la reforma del Parlamento presentada por Cosse y señaló "escenario de restricción fiscal"

Pese a que son "aguas desconocidas" , Oddone dijo que están trabajando "en la evaluación" de las "implicancias" que conllevaría este cambio . "Cuando vos haces un IVA Personalizado, en lugar de tener tasas diferenciales por producto, lo tenés por persona ", explicó el secretario de Estado.

"Tengo que cuantificar cuánto me cuesta eso. Porque hay una transición financiera compleja de implementar. Tengo que simular lo que pierdo la recaudación de acá y lo que gano de acá, cómo lo compenso para no perder y para tener generar un problema fiscal", añadió durante el evento.

"Si vamos por un IVA Personalizado es posible que el conjunto de productos que hoy están exonerados, pasen a pagar IVA. No lo van a pagar todas las personas, lo van a pagar un conjunto de personas", sentenció el jerarca.

Gabriel Oddone Foto: Dante Fernández/ FocoUy

En otro fragmento del evento, Oddone afirmó que en este momento no haría la reforma del Parlamento que presentó la vicepresidenta Carolina Cosse recientemente y apuntó que hay un "escenario de restricción fiscal".

Las reformas están vinculadas a la conmemoración de los 100 años del edificio e incluyen una nueva construcción anexa de 2.600 metros cuadrados. En este lugar se albergaría oficinas, archivos, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio. Además, se prevé destinar parte del espacio a un hogar estudiantil y un centro CAIF.

"El gasto público es un equilibrio político. Si de mi dependiera (...) clarísimo que mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y en seguridad", dijo Oddone en una disertación este sábado.