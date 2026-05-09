Incautaron más de 110 ladrillos de pasta base escondidos en camioneta y fueron condenados dos paraguayos: perros policías detectaron la droga

La Policía incautó 111 ladrillos de pasta base de cocaína que estaban escondidos en un camioneta que circulaba por Ruta 1 hacia Montevideo y este mismo sábado fueron condenados por la Justicia un hombre y una mujer, ambos paraguayos , a cinco años de prisión mediante proceso abreviado.

El hombre tiene 31 años y la mujer 30, los dos iban en una camioneta matriculada en Paraguay cuando fueron detenidos en el control de ruta. Habían ingresado al país por Salto desde Argentina.

Los dos extranjeros fueron encontrados culpables de delitos de tráfico ilícito de drogas especialmente agravado en las modalidades de importación y transporte.

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La cantidad de droga es equivalente a más de 790.000 dosis , lo que equivale a aproximadamente de un millón de dólares en el mercado local y tenía un peso de 118 kilos.

Al realizar la inspección del vehículo los policías notaron una anomalía en el piso y luego perros policías detectaron la presencia de la droga. Con la coordinación de Adunas y de Prefectura, la camioneta fue traslada al puerto de Montevideo para la revisión del vehículo por escáner. Mediante esta herramienta se obtuvieron imágenes claras que evidenciaban los ladrillos ocultos en el piso.

Además de los 118 kilos de pasta base, también se incautó un vehículo Audi Q7, más de 700 dólares, tres celulares y documentación. El caso fue investigado por la Fiscalía de 1er. Turno Estupefacientes, a cargo de Angelita Romano.

Incautación histórica: Aduanas confiscó millones de cigarrillos y equipamiento valuado en más de $ 55 millones

El mes pasado, la Dirección Nacional de Aduanas logró una histórica incautación de cigarrillos en un operativo realizado en la localidad de José Enrique Rodó, departamento de Soriano, donde se decomisaron casi 4,5 millones de unidades, con un valor estimado superior a los U$S 1.300.000 (más de 55 millones de pesos uruguayos).

En total, se incautaron 3.460.000 cigarrillos de la marca Gift y 1.000.000 de la marca 51, alcanzando un total de 4.460.000 unidades. El cargamento, de origen extranjero, habría sido introducido al país por vía fluvial a través del Río Uruguay desde Argentina.