Incautación histórica: Aduanas confiscó millones de cigarrillos y equipamiento valuado en más de $ 55 millones

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) logró una histórica incautación de cigarrillos en un operativo realizado en la localidad de José Enrique Rodó , departamento de Soriano, donde se decomisaron casi 4,5 millones de unidades, con un valor estimado superior a los U$S 1.300.000 (más de 55 millones de pesos uruguayos). El operativo fue ejecutado en un control de ruta, donde el conductor del camión intentó evadir el control desviándose a pocos metros antes del punto de inspección, pero fue rápidamente interceptado.

El cargamento, de origen extranjero, habría sido introducido al país por vía fluvial a través del Río Uruguay desde Argentina. Según las primeras hipótesis manejadas por las autoridades, los cigarrillos habrían sido acopiados en el litoral uruguayo para luego ser trasladados hacia la zona metropolitana, con destino al mercado ilegal.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y la División de Vigilancia Móvil Aduanera de la DNA, con el apoyo de la Jefatura de Policía de Soriano. El control de ruta, realizado en las últimas horas, dio como resultado la incautación de un cargamento millonario de cigarrillos en un camión de matrícula argentina.

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Al intentar evadir el control, el conductor fue interceptado a corta distancia y, al ser inspeccionado, no presentó documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería al territorio nacional. Como resultado, se dispuso una inspección más exhaustiva, que llevó el vehículo al Puerto de Montevideo para su análisis mediante escáner.

El escaneo reveló la presencia de bultos ocultos en el interior del camión, por lo que se procedió a una inspección física completa. En el vehículo se encontraron 112 bultos, acondicionados en bolsas negras y encintadas, que contenían cigarrillos de las marcas Gift y 51.

Una incautación histórica

En total, se incautaron 3.460.000 cigarrillos de la marca Gift y 1.000.000 de la marca 51, alcanzando un total de 4.460.000 unidades. Esta incautación se convierte en una de las más grandes de la historia del país. Según la valoración preliminar realizada por la DNA, el cargamento, junto con el camión y el semirremolque, tiene un valor comercial estimado en 55.500.000 pesos uruguayos.

Detención y seguimiento judicial

La Fiscalía Letrada de Mercedes de 1º Turno dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo, además de la detención del conductor, quien se encuentra detenido y a disposición de la justicia. La investigación continúa en curso para determinar el alcance de la operación de contrabando.

Este golpe al contrabando es considerado un avance significativo en la lucha contra el comercio ilegal de productos en Uruguay y un ejemplo del trabajo coordinado entre las autoridades aduaneras y policiales.