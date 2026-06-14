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Alemania vs Curazao EN VIVO por el Mundial 2026: los europeos buscan una goleada ante uno de los debutantes

Seguí EN VIVO el partido entre Alemania vs Curazao por el Mundial 2026, en el que los germanos irán tras una goleada frente a uno de los seleccionados debutantes

14 de junio 2026 - 13:46hs
alemania

EN VIVO

La selección de Alemania es netamente favorita cuando se enfrente este domingo desde la hora 14 a Curazao, uno de los combinados que debuta en este Mundial 2026, en un partido que se disputa en la ciudad de Boston, y los germanos buscarán una goleada.

Seguí aquí los detalles del partido:

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Comienza aquí la cobertura de Alemania vs Curazao

Se inicia la cobertura de Referí de este encuentro del Mundial 2026.

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