El susto de la selección argentina en pleno asado grupal en la noche de Kansas, cuando llegó una tornado con una tremenda tormenta; mirá el video

La preparación de la selección argentina en Kansas City de cara a su debut en el Mundial 2026 sumó un capítulo de máxima tensión climática que, afortunadamente, terminó con risas y mística intacta.

Los vigentes campeones del mundo en Qatar 2022 vivieron una noche agitada cuando el Servicio Meteorológico de Estados Unidos activó alarmas severas por una tormenta destructiva con riesgo inminente de tornados.

Sin embargo, ni las sirenas callejeras ni los mensajes de emergencia que hacían vibrar los celulares lograron quebrar la tradición más sagrada del plantel: el asado.

El cuerpo técnico de la selección argentina liderado por Lionel Scaloni ya había tenido que alterar la agenda adelantando el entrenamiento matutino en el predio del Sporting Kansas para esquivar el diluvio.

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El verdadero sobresalto llegó durante el tiempo libre de la noche, justo cuando la delegación de casi 90 personas se disponía a cenar en el hotel de concentración. A la hora 20, las alertas oficiales ordenaban a la población buscar refugios subterráneos debido a ráfagas que superaban los 120 kilómetros por hora.

Mientras el viento golpeaba con furia los ventanales, los parrilleros argentinos montaron una resistencia épica en un sector techado del complejo para evitar que el temporal apagara el fuego.

La intimidad del tenso pero distendido momento fue registrada por Emiliano "Dibu" Martínez. En sus redes sociales, el arquero mostró a los cocineros luchando para sostener las brasas y proteger los cortes de carne traídos especialmente desde Buenos Aires. "Peleando contra viento y marea", sintetizó uno de los asadores frente a la cámara del arquero.

Lejos de entrar en pánico, el grupo canalizó el susto fortaleciendo la unión interna. Aunque el fenómeno meteorológico causó algunos daños menores en los alrededores de la concentración, la tormenta finalmente se disipó sin transformarse en tornado sobre su búnker. Con el estómago lleno y una anécdota inolvidable, los campeones demostraron que su fortaleza va más allá del césped.