La selección uruguaya de Marcelo Bielsa busca repetir la fórmula del éxito ya que tiene un gran recuerdo del Hard Rock Stadium, cuando enfrente a Arabia Saudita en el Mundial 2026

El estreno de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita no es un desafío más. El escenario elegido para este crucial debut en el Grupo H, el Hard Rock Stadium de Miami, activa de inmediato la memoria emotiva de la celeste. Lejos de ser territorio desconocido, el imponente recinto de Florida trae consigo un aire de optimismo fundamentado en un antecedente oficial muy reciente.

El partido entre ambos equipos se disputará este lunes 15 a la hora 19 y existe gran expectativa.

Hay que remontarse a junio de 2024 para encontrar la última gran huella de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en ese mismo césped del Hard Rock Stadium de Miami.

En aquella oportunidad, durante la jornada inaugural de la fase de grupos de la Copa América 2024, el combinado dirigido por el actual entrenador inició su camino con una sólida victoria por 3 a 1 frente a Panamá.

El tercer acto del Loco en un Mundial: por qué se trata de un debut histórico el de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya

Mundial 2026 EN VIVO: la FIFA prohibió hacer preguntas en español en la conferencia posterior a Marruecos vs Brasil

Los goles de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña -los tres se anuncian como titulares en el debut del Mundial 2026 ante Arabia Saudita- en aquella noche de Miami no solo significaron tres puntos vitales, sino también la confirmación de una propuesta futbolística intensa y dominante en suelo estadounidense.

Aquel triunfo ante los panameños rompió una racha compleja en estrenos de torneos continentales y consolidó una comunión especial entre el plantel y el público local. Dos años después de esa gran exhibición, la celeste regresa al mismo estadio, pero bajo el marco de la máxima cita del fútbol global.

La coincidencia de jugar el primer partido en el mismo escenario despierta sensaciones sumamente positivas. Frente a una siempre disciplinada Arabia Saudita, el equipo de Bielsa buscará canalizar las buenas energías de su última experiencia en Miami.

Con gran parte de la base que brilló en 2024 y con el rodaje sumado desde entonces, Uruguay pisará el Hard Rock Stadium con el objetivo de reescribir una historia idéntica: arrancar con el pie derecho y pisando fuerte en el escenario internacional.