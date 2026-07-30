El juvenil de Racing que se prueba en Bayern Munich de Alemania, donde un selectivo de la academia disputa el Red&Gold Trophy y se encontró con una leyenda del fútbol

Bruno Meza , un juvenil de Racing de Sayago y de la selección uruguaya sub 15, realiza por estos días una prueba en Bayern Munich de Alemania, donde un selectivo de las formativas de la academia disputa el certamen Red&Gold Trophy.

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El equipo cervecero juega por segunda vez el torneo de clubes de la red internacional de Red&Gold Football, que encabezan Bayern Múnich y Los Ángeles FC de Estados Unidos, y del que forma parte Racing, cuya SAD tiene como principal accionista a dicho grupo.

En su primera edición, el año pasado, los juveniles se trajeron el título para Sayago.

Los juveniles de Racing en Alemania junto a Franck Ribery

Desde las formativas del club de Sayago destacaron la presencia de su juvenil Bruno “Toty” Meza en las prácticas del club más laureado de Alemania y uno de los históricos de Europa y el mundo.

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“Nuestro jugador Bruno Meza entrenando con la 2011 del FC Bayern Múnich por estas 2 semanas”, señalaron en sus redes.

Bruno Meza en las formativas de Bayern Múnich

Así se pudo ver en fotos al jugador con la indumentaria del equipo alemán entrenando junto a futbolistas de su categoría.

Llegó desde el norte del país a Sayago hace exactamente un año y en este 2026 lleva anotados 6 goles en 11 partidos, un muy buen registro para un mediocampista.

Bruno Meza en la sub 15 de Racing

Nacido en Artigas, donde también los medios locales destacaron su experiencia en el país germano, el volante de larga melena forma parte del nuevo proceso de la selección uruguaya sub 15 que comenzó recientemente.

Con la celeste disputó un amistoso ante Chile en este mes de julio. “Cumpliendo un sueño”, señaló Toty en su Instagram la semana pasada al compartir fotos de su partido con la selección.

Bruno Meza en la sub 15 de Uruguay

Según explicaron a Referí desde el club de Sayago, en Alemania el juvenil que forma parte de la sub 15 de Racing jugará el torneo con su club, pero como es de los más prometedores ya estuvo entrenando con Bayern en su categoría y lo probaron en un amistoso para verlo en acción.

Nuevamente en el Red&Gold Trophy

Las formativas de Racing vuelven a decir presente en un certamen de primer nivel internacional al disputar la segunda edición del Red&Gold Trophy, torneo que disputan los clubes que integran la red internacional de Red&Gold Football e instituciones invitadas.

“Es la segunda edición del torneo que el año pasado Racing salió campeón ganándole la final a Grasshopper de Suiza, y en el grupo también le había ganado a Queens Park Rangers de Inglaterra”, destacaron a Referí desde "la escuelita".

La delegación de Racing en el Bayern Campus

Este año el torneo se juega del 3 al 7 de agosto en el Bayern Campus, que es el predio oficial de las juveniles de Bayern Múnich.

Para esta edición Racing formó un selectivo con jugadores de entre 15 y 18 años, que viajó el domingo al mediodía y llegó el lunes.

El grupo de Racing es con Aucas de Ecuador, Elversberg de Alemania, que este año logró un histórico ascenso a la Bundesliga, y Los Ángeles FC de Estados Unidos.

El formato del campeonato es en dos grupos. Los dos primeros de cada serie van a semis, y después a la final o el tercer puesto. Los que queden afuera siguen jugando entre sí para aprovechar el viaje y competir.

En el laboratorio de Bayern Múnich

Además de disputar el torneo, los jugadores de Racing practicarán en las modernas instalaciones del club anfitrión.

“Ya están entrenando ahí y a los jugadores más prometedores los incluyeron en el Skills Lab de Bayern, que es un laboratorio de habilidades que tienen para medir los tiempos de reacción, la precisión en los pases y otros aspectos”, indicaron desde el club.

El selectivo de nuestras formativas ya se encuentra en Munich para una nueva experiencia de entrenamiento de primer nivel en @fcbayerncampus y participar del #RedAndGoldTrophy



#HacemosEscuela pic.twitter.com/09BYsXasOR — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) July 27, 2026

“La participación en esta competencia representa una nueva oportunidad para que nuestros futbolistas vivan una experiencia de máximo nivel, enfrentándose a algunas de las mejores academias del mundo, compartiendo metodologías de trabajo y continuando con el proceso de crecimiento que caracteriza a Racing y a ‘La Escuelita’”, señalaron.

Además, destacaron que el torneo “trasciende lo deportivo y promueve el intercambio de conocimientos, la formación integral de los jugadores y el desarrollo de jóvenes talentos dentro de un entorno de excelencia”.

“Esta participación es una muestra más del camino que la institución viene recorriendo, con una apuesta permanente al crecimiento y a la formación de jugadores preparados para competir al más alto nivel”, expresaron.

Bruno Meza en las formativas de Bayern Múnich

En estos primeros días en Alemania, mientras se preparan para su debut, los juveniles de Racing conocieron a Frank Ribery, leyenda de Bayern Múnich y la selección de Francia, con quien se sacaron una foto.

“Más allá de los resultados deportivos, el Red&Gold Trophy constituye una experiencia única para nuestros juveniles. Competir en el FC Bayern Campus, compartir la convivencia con futbolistas de distintas partes del mundo y representar a Racing en un torneo internacional de estas características es un nuevo paso en el proceso de formación de quienes son el futuro del club”, señalaron.

Intercambio de metodología

Racing forma parte de Red&Gold Football desde diciembre de 2023, cuando el grupo compró la mayor parte de la SAD que encabezaba Fernando Cavenaghi, quien sigue en el área deportiva, y otros socios.

Desde ese entonces han trabajado de forma conjunta con Bayern Múnich y Los Angeles FC para fortalecer el desarrollo de divisiones formativas, generando oportunidades para futbolistas, entrenadores y profesionales del club.

En ese intercambio, entrenadores del grupo han venido a Montevideo a hacer trabajos en las juveniles.

Tobias Nubbemeyer, encargado del proyecto de metodología de Red&Gold, en una práctica con juveniles de Racing

Por ejemplo, en junio, Tobías Nubbemeyer, el encargado de metodología de Red&Gold, dirigió prácticas de todas las divisiones formativas durante varios días.

"Tobías compartió con nuestros jugadores y cuerpos técnicos conceptos claves de entrenamiento y desarrollo juvenil de élite mundial. Seguimos potenciando el talento de nuestros chicos con metodología de primer nivel", señalaron.

El plantel de Racing en el Red&Gold Trophy 2026:

Santiago Borges

Renzo Rodríguez

Thiago Maquia

Mathías García

Benjamin Cavenaghi

Daniel Monteiro

Juan Cruz Habib

Thiago Correa

Elías Pintos

Samuel Pintos

Lucas Aragones

Matías Pizarro

Samuel Gallo

Bruno Meza

Guillermo Velázquez

Renato Rubilar

Dustin Lindenau

Thiago Fleitas

Kevin Hernández