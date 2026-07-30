"El primer país en levantar el mayor título mundial del fútbol": la FIFA recordó el aniversario de la final de la Copa del Mundo 1930 que Uruguay le ganó a Argentina

La final del Mundial 1930 que Uruguay le ganó a Argentina cumple un nuevo aniversario este 30 de julio y la FIFA y otros organismos internacionales recordaron la fecha en sus redes sociales.

¡La primera Final de la @fifaworldcup_es tuvo lugar #TalDíaComoHoy en 1930! La anfitriona Uruguay venció a Argentina 4-2 para convertirse en el primer país en levantar el mayor título mundial del fútbol pic.twitter.com/zfI7P3ngA2

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A look back at the history of the @FIFAWorldCup pic.twitter.com/lMY2Uuoph2 — FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026

El mensaje de Alejandro Domínguez

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, también destacó la fecha con un posteo y mencionó el Mundial 2030 que por motivo del centenario de aquella primera Copa del Mundo tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.

“¡A 96 años de la primera final de la Copa Mundial de la FIFA™ en Uruguay! En 2030 se viene un festejo histórico con el centenario del torneo y el orgullo de volver a ser sede. ¡Sigamos Creyendo en Grande y celebremos juntos que se juega en casa!”, señaló el directivo paraguayo.

¡A 96 años de la primera final de la Copa Mundial de la FIFA™ en Uruguay! En 2030 se viene un festejo histórico con el centenario del torneo y el orgullo de volver a ser sede. ¡Sigamos Creyendo en Grande y celebremos juntos que se juega en casa! pic.twitter.com/FCSp5Skn5L — Alejandro Domínguez (@agdws) July 30, 2026

Así lo recuerda la AUF

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en su artículo sobre la Copa del Mundo de 1930 recuerda la final que se jugó en el Estadio Centenario y cómo se vivió en aquel momento.

“La expectativa por el clásico del fútbol rioplatense donde nuevamente, como en Ámsterdam, estaría en juego el título mundial, desbordó todas las previsiones. Una sola radio en el mundo -el SODRE con el relato de Emilio Elena-, trasmitió el partido para ser captado por los receptores cuya venta aumentó en Montevideo por la publicidad que los vendedores de los mismos realizaron a través de los diarios. Pablo Dorado a los 12 minutos abrió el tanteador para Uruguay. Carlos Peucelle empató el partido a los 20 y Guillermo Stábile puso en ganancia a los argentinos a los 37. En la segunda etapa Pedro Cea igualó el partido a los 57 minutos y Santos Iriarte a los 68 con un gran remate desde fuera del área colocó en ganancia a los uruguayos. Cuando el partido moría el Manco Castro con golpe de cabeza selló el 4 a 2 definitivo.

La FIFA recordó un nuevo aniversario de la final del Mundial 1930

Los uruguayos festejaron saludando la bandera que subió al mástil de la Torre de los Homenajes. La copa del mundo que estaba en poder de la Asociación del 5 de julio, no se entregó en la cancha. En la vuelta olímpica se observa que los jugadores portaron otro trofeo. Las investigaciones realizadas hasta la actualidad no han podido descifrar lo ocurrido.

“¡Otra vez somos campeones del mundo!” tituló El Diario. El País eligió tres páginas para recordar Colombes, Ámsterdam y Montevideo. En Buenos Aires, Crítica recurrió a los errores del juez para justificar la caída. El árbitro, Jhon Langenus en su libro Silbando por el mundo, afirmó: “Los dirigentes de Argentina prometieron la victoria pero no habían cumplido. Se daban cuenta que el resultado era justo pero no querían asumirlo. No eran ellos los culpables. La culpa de la derrota la tenían otros. La policía era culpable, los soldados eran culpables, el público era culpable, y finalmente, como siempre yo, el árbitro, era culpable”.

En la misma noche de la final, el 30 de julio de 1930, Jules Rimet escribió la siguiente carta al Dr. Raúl, conductor de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Mi querido presidente. El torneo por la Copa del Mundo termina en apoteosis. Mi pensamiento, en esa hora, evocó la bella jornada de 1924, en Colombes, totalmente semejante a la que acabamos de vivir, y donde por primera vez, el equipo de Uruguay fué campeón del Mundo. Como hoy, un sol inesperado dominó la fiesta en el momento en que la bandera de la República Oriental fue izada a la cumbre del mástil olímpico, en medio de los aplausos de una muchedumbre igualmente alegre y entusiasta. La continuación del éxito ha hecho de la historia de vuestro equipo nacional, una verdadera epopeya; ella os autoriza a grabar en vuestros emblemas, los tres nombres: Colombes, Ámsterdam y Montevideo, como se llevan sobre la bandera los nombres de las grandes victorias. Pero, se trata aquí de torneos pacíficos, cuyo carácter y significación son fijados por el símbolo del apretón de manos que cambian los capitanes antes de la justa amistosa, leal y proba, a la cual van a entregarse los dos equipos. Ya jugado el match, la amistad subsiste entre quienes no son ni vencedores ni vencidos, sino camaradas unidos por un amor común al deporte y al juego leal. Quiera Vd. recibir, mi querido Presidente, con mis felicitaciones, la certidumbre de mi consideración muy simpática. Firmado: Jules Rimet. Presidente de la F.I.F.A.

La FIFA recordó un nuevo aniversario de la final del Mundial 1930

Mientras transcurren los años que llevan al centenario de las tres conquistas, la realidad indica que Uruguay obtuvo esa gloria especialmente por sus dirigentes y jugadores que expresaban y fueron el símbolo de un país optimista y confiando en sus propias fuerzas, que creía en el valor del trabajo y del esfuerzo personal. Sólo así pudo concebirse la construcción del Stadium en nueve meses. Sólo así el gobierno destinó enormes sumas de dinero para que el campeonato llevara el sello de mundial. Colombes, Ámsterdam, Montevideo tienen el dulce sabor de las memorias queridas que se convierten en historia gratificante, pilares de un pasado de protagonistas de primera línea y, a su vez, trampolín que impulsa a pensar en grande de cara al porvenir”.