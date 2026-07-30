Interna sindical del Sunca terminó con una pelea entre delegados y un apuñalado

Un trabajador apuñaló a otro en una pierna durante una discusión ocurrida este lunes en una obra de Colonia , ubicada en las inmediaciones de la playa El Calabrés.

La agresión se produjo en medio de una "discusión acalorada" entre ambos trabajadores, según relató el presidente de la departamental del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Colonia, Gustavo Robatti.

El trabajador sufrió un corte profundo en la pierna izquierda y permanece en recuperación, mientras que el presunto agresor fue despedido de la obra.

Ministerio del Interior traslada a casi 800 reclusas desde la cárcel de mujeres de Colón a la nueva de Punta de Rieles

Dos adolescentes al Inisa por compartir imágenes íntimas y sin consentimiento de una menor de edad

Robatti explicó que días antes del episodio se había realizado una asamblea que transcurrió "en buenos términos" y en la que los trabajadores acordaron presentar una serie de propuestas a la empresa.

"Nada hacía suponer lo que fue el desenlace después del lunes; el viernes trabajamos con total normalidad. La parte que nos corresponde atender en primera instancia como sindicato es la salud del trabajador afectado, ver cuál era su situación laboral dentro de la empresa, reunirnos con la empresa y esperar lo que la Justicia resuelva", dijo Robatti a Canal 3 de Colonia.

El dirigente sindical rechazó además que lo sucedido pueda compararse con otros episodios ocurridos recientemente en el sector de la construcción.

"Cada departamento tiene su particularidad. A veces las charlas sí son acaloradas, pero en ningún momento se amedrenta a ningún trabajador o se lo va a buscar para que tome una posición u otra", aseguró.

Criba despidió al presunto agresor y atribuyó el hecho a una discusión sindical

En un comunicado oficial al que accedió El Observador, la constructora Criba informó que desvinculó al trabajador señalado como presunto autor de la agresión ocurrida en la obra del proyecto Quartier + Colonia.

La empresa sostuvo que el delegado del Sunca herido sufrió una lesión en una pierna provocada por un arma blanca durante una discusión sindical con otro delegado, quien luego se dio a la fuga.

Según el comunicado, el trabajador recibió los primeros auxilios por parte del equipo de seguridad de la obra, de acuerdo con los protocolos establecidos, y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece fuera de peligro.

Además de comunicar la desvinculación inmediata del presunto agresor, Criba aseguró que quedó "a disposición de la investigación" para colaborar con el esclarecimiento del caso.

En el mismo comunicado, las empresas involucradas en el proyecto vincularon el episodio con el contexto de conflictividad que atraviesa el sector de la construcción, mientras el Sunca negocia un nuevo convenio colectivo en los Consejos de Salarios y reclama una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial.

Según la posición empresarial, ese conflicto ha derivado "en la paralización de decenas de obras en el país" mediante asambleas sorpresivas y permanentes, una situación que —afirman— también ha afectado el abastecimiento de insumos para la construcción.

Las empresas concluyen el comunicado con una condena a lo ocurrido y remarcan que "la seguridad de los trabajadores constituye una prioridad en todas sus obras".

"No hay reclamo, diferencia o circunstancia que la justifique: la integridad física de cada persona que trabaja en nuestros proyectos no se negocia", señala el comunicado.

"Era uno más del grupo"

Robatti también manifestó su sorpresa por lo ocurrido y sostuvo que el presunto agresor había mostrado interés en mejorar su situación personal y que desde el sindicato entendieron que "no le podía cortar" la posibilidad de "reivindicar su vida".

Según el dirigente, hasta el ataque no habían observado comportamientos que permitieran anticipar un episodio de estas características.

"En ningún momento mostró una actitud que hiciera suponer que fuera a pasar lo que pasó. Era uno más del grupo. Era quien los viernes reunía a los trabajadores para comer el típico asado. No había ningún motivo por el que sindicalmente tuviéramos que advertir a la empresa de algunas cuestiones", concluyó.