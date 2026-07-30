Este es el trabajo soñado en Uruguay y el resto de los países de Latinoamérica

Convertirse en YouTuber es hoy la aspiración laboral digital más buscada en Uruguay y en buena parte de América Latina .

Así lo reveló la tercera edición del estudio "Trabajos soñados alrededor del mundo" , elaborado por la empresa de servicios financieros internacionales Remitly , que analizó las búsquedas realizadas en Google entre mayo de 2025 y mayo de 2026 en 145 países.

El informe muestra que el interés por desarrollar una carrera en internet sigue creciendo. Además de Uruguay , ser YouTuber ocupa el primer lugar entre los trabajos digitales más buscados en Argentina , Brasil , México , Colombia , Chile , Perú y otros países de Centroamérica y Sudamérica , consolidándose como una de las profesiones más deseadas de la región.

Convertirse en YouTuber es hoy la aspiración laboral digital más buscada en Uruguay

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De acuerdo con el relevamiento de Remitly , la consulta "cómo ser YouTuber" acumuló 148.430 búsquedas a nivel mundial durante el período analizado, suficiente para mantener por tercer estudio consecutivo el liderazgo entre los empleos digitales.

El segundo puesto corresponde a influencer, con 61.420 búsquedas, mientras que ingeniero de software aparece tercero con 59.680. Completan el top cinco asistente virtual, con 58.110, y creador de contenido, con 44.610 búsquedas globales.

Los 5 trabajos digitales más populares del mundo Puesto Profesión Búsquedas globales de "cómo ser..." 1 YouTuber 148.430 2 Influencer 61.420 3 Ingeniero de software 59.680 4 Asistente virtual 58.110 5 Creador de contenido 44.610

Según la metodología, las pesquisas se basaron en consultas del tipo "cómo ser…" o "cómo convertirse en…", ya que reflejan mejor las aspiraciones profesionales de quienes evalúan cambiar de carrera o comenzar una nueva actividad laboral. Para ello se analizaron más de 400 profesiones diferentes en distintos idiomas.

El crecimiento de estas ocupaciones está vinculado a la expansión de la economía digital, el trabajo remoto y la creación de contenido en plataformas como YouTube, Instagram, TikTok o Twitch, que en los últimos años generaron nuevas oportunidades de ingresos para millones de personas, según destacó el informe.

¿Cuáles son los trabajos soñados más buscados en el mundo?

Aunque YouTuber domina la categoría digital y es la profesión número uno en 28 países, el ranking general de empleos soñados cambió respecto de las ediciones anteriores.

Por primera vez desde que Remitly realiza este estudio, actor o actriz desplazó a piloto del primer lugar global. La profesión artística registró 222.080 búsquedas, seguida por piloto con 221.060.

El resto de los primeros cinco puestos quedó conformado por:

Actor o actriz: 222.080 búsquedas.

Piloto: 221.060.

Bombero: 171.330.

Abogado: 168.510.

YouTuber: 148.430.

remitly.com

El informe también detectó un fuerte crecimiento del interés por carreras vinculadas al ámbito jurídico y sanitario. La profesión de abogado escaló 55 posiciones respecto del estudio anterior, mientras que fisioterapeuta también ingresó entre las veinte ocupaciones con mayor crecimiento.

En la categoría de Ciencia, Astronauta ocupó el primer puesto, con 79.870 búsquedas en el último año. Aunque el volumen baja ligeramente frente a 2024, sigue siendo una de las profesiones que más alimentan la imaginación colectiva. "La misión Artemis II, presentada como el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, puede haber contribuido a mantener vivo ese interés", advirtió Remitly.

Los 20 trabajos soñados más buscados del mundo Puesto Profesión Búsquedas globales de "cómo ser..." Cambio vs. 2024 1 Actor/actriz 222.080 +8 2 Piloto 221.060 -1 3 Bombero/a 171.330 +13 4 Abogado/a 168.510 +55 5 YouTuber 148.430 +8 6 Veterinario/a 146.770 +22 7 Auxiliar de vuelo 126.480 +10 8 Policía 123.800 -5 9 Agente inmobiliario 100.410 +9 10 DJ 97.930 +14 11 Juez 90.120 -1 12 Fisioterapeuta 85.430 +55 13 Técnico de emergencias sanitarias 85.160 N/A 14 Fiscal 80.230 -6 15 Astronauta 79.870 +10 16 Médico/a 79.860 -5 17 Enfermero/a 78.400 -12 18 Diplomático/a 75.510 +3 19 Actor/actriz de doblaje 74.370 +3 20 Emprendedor/a 74.090 +9

En materia de Deportes, Futbolista sigue siendo el trabajo soñado más buscado, con 53.110 búsquedas anuales.

¿Cuáles son los trabajos de Inteligencia Artificial soñados en 2026?

Los trabajos de IA que empiezan a ganar terreno en 2026

Este año, por primera vez, Remitly analizó los trabajos relacionados con la Inteligencia Artificial (IA) como una categoría independiente. Aunque los volúmenes de búsqueda todavía resultaron modestos frente a sectores más asentados, los datos mostraron cómo se está abriendo paso una nueva parte del mercado laboral.

El primer puesto lo ocupa ingeniero de prompts, con 5.590 búsquedas globales, seguido de especialista en inteligencia artificial, con 3.430. En tercer lugar aparece ingeniero de aprendizaje automático, con 2.550 búsquedas, por delante de entrenador de IA, con 2.060, y responsable de producto de IA, con 890.