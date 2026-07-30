BYD lanzó en Uruguay el Yuan Pro DM-i, su primer SUV con tecnología Super Hybrid

BYD Uruguay presentó el nuevo Yuan Pro DM-i, un SUV híbrido enchufable que incorpora la tecnología Super Hybrid, una propuesta con la que la marca busca ofrecer una alternativa para quienes quieren dar el salto a la movilidad electrificada sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga.

El lanzamiento se realizó durante un evento en el showroom de BYD ubicado en Punta Carretas Shopping , donde además la compañía anunció una reducción en los precios de varios de sus modelos como parte de una actualización de su estrategia comercial en el mercado local.

Según explicó Santiago Guelfi , director de Sadar, esta tecnología "permite una autonomía eléctrica para el uso diario y, cuando se necesitan recorridos más largos, el vehículo funciona en modo híbrido sin depender de la red de cargadores".

Es una solución ideal para quienes viven en lugares donde la infraestructura de carga todavía no está desarrollada o para quienes recorren largas distancias Es una solución ideal para quienes viven en lugares donde la infraestructura de carga todavía no está desarrollada o para quienes recorren largas distancias

Confort, conectividad y seguridad

Foto: Andrea Hernández

Durante la presentación, BYD informó que este vehículo llega al mercado uruguayo en dos versiones, GL y GS. Ambas equipan un motor naftero 1.5 de 98 caballos de fuerza y un propulsor eléctrico de 197 caballos, asociados a una transmisión electrificada EHS y tracción delantera. La principal diferencia entre las versiones radica en la capacidad de la batería: la GL incorpora una de 7,85 kWh, mientras que la GS utiliza una de 18,03 kWh.

En cuanto al equipamiento, el Yuan Pro DM-i incorpora una pantalla multimedia de 12,8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, el asistente de voz "Hi BYD", cámara con visión panorámica de 360 grados, climatizador automático, control de velocidad crucero adaptativo y techo panorámico, entre otras tecnologías orientadas al confort y la conectividad.

Foto: Andrea Hernández

En el apartado de seguridad, ambas versiones incluyen seis airbags, sistema de frenado autónomo de emergencia y un conjunto de asistencias a la conducción (ADAS). La variante GS añade funciones como monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, asistente de cambio de carril y alerta de apertura de puertas.

El liderazgo de BYD en el mercado uruguayo

Guelfi también destacó el desempeño que viene registrando la marca en el mercado uruguayo y aseguró que la marca lidera las ventas de vehículos de pasajeros.

"Hoy somos la marca más vendida del país, con un 12,4% de participación de mercado. En vehículos de pasajeros, donde no ofrecemos utilitarios, alcanzamos un 16,4% y, en el primer semestre del año, vendimos casi el doble que nuestro principal competidor", destacó.

El director de Sadar atribuyó ese desempeño al trabajo que la empresa viene realizando junto a BYD desde su llegada al mercado uruguayo.

"Venimos trabajando con esta marca desde 2009. Ese esfuerzo en la construcción de la marca, el respaldo y la postventa hoy se traduce en un nivel de recomendación muy alto y en una aceptación masiva por parte de la gente", concluyó.

Con la llegada del Yuan Pro DM-i, BYD amplía su oferta de vehículos electrificados en Uruguay e incorpora por primera vez la tecnología Super Hybrid a su portafolio local. La propuesta busca responder a quienes desean iniciarse en la movilidad de nuevas energías con un vehículo que combina conducción eléctrica para el uso cotidiano y una mayor autonomía para trayectos de larga distancia.