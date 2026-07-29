La estrategia de BYD para meterse entre las 100 empresas más importantes del mundo

El crecimiento sostenido de BYD volvió a quedar reflejado en el Fortune Global 500 de 2026. La compañía alcanzó el puesto 91 del ranking, impulsada por un año marcado por ventas récord , una fuerte inversión en innovación y su expansión internacional.

En 2025, BYD registró sólidos resultados financieros y un destacado desempeño operativo, alcanzando ingresos anuales por RMB 804 mil millones (USD 111 mil millones) y una utilidad neta de RMB 32,6 mil millones (USD 4.500 millones). La compañía vendió 4,6 millones de vehículos de nuevas energías (NEV, por sus siglas en inglés) durante el año, consolidando su liderazgo como el mayor fabricante mundial de NEV y el principal fabricante de automóviles de China.

Este impulso continuó en 2026, con ventas acumuladas que superaron los 1,8 millones de unidades durante el primer semestre. En julio, BYD alcanzó un importante hito al producir su vehículo de nuevas energías número 17 millones, convirtiéndose en el primer fabricante de automóviles del mundo en lograr esta marca.

El desempeño de BYD está respaldado por su compromiso estratégico con una filosofía basada en la tecnología y orientada a la innovación. En 2025, la compañía destinó RMB 63,4 mil millones (USD 8.700 millones) a investigación y desarrollo (I+D), un incremento del 17% en comparación con el año anterior, ubicándose por segundo año consecutivo en el primer lugar entre las empresas que cotizan en el mercado A-share de China.

Durante el primer trimestre de 2026, la inversión en I+D alcanzó los RMB 11,3 mil millones (USD 1.600 millones), manteniendo su liderazgo frente a los principales fabricantes de automóviles chinos y las nuevas compañías de vehículos eléctricos. A la fecha, la inversión acumulada de BYD en I+D supera los RMB250mil millones (USD 34.500 millones).

Esta sostenida y significativa inversión permitió acelerar la implementación de tecnologías disruptivas. En marzo de 2026, BYD presentó la Batería Blade de segunda generación y la tecnología FLASH Charging, con planes de desplegar 20.000 estaciones de carga FLASH en China antes de finalizar el año y 6.000 estaciones adicionales en mercados internacionales. En mayo, la compañía marcó un nuevo estándar en movilidad inteligente al ofrecer un compromiso de cobertura de seguridad por un año para su sistema Urban Navigate on Autopilot y poner a disposición la versión con LiDAR de su sistema de conducción inteligente God’s Eye-B en toda su gama de vehículos, impulsando la adopción masiva de la conducción automatizada en entornos urbanos.

La expansión global de BYD cobró un importante impulso en 2025, con ventas internacionales que superaron el millón de unidades por primera vez, lo que representa un crecimiento interanual del 145%. Esta tendencia al alza continuó durante el primer semestre de 2026, período en el que las ventas en el extranjero superaron las 780.000 unidades. La estrategia de globalización de la compañía le permitió consolidar un sólido liderazgo en América Latina, lograr importantes avances en Europa y expandirse a múltiples mercados en la región Asia-Pacífico.

Entre los principales hitos estratégicos de este año destacan la inauguración del primer SkyRail de BYD fuera de China, en Brasil, y la celebración de la producción del vehículo de nuevas energías número 100.000 en la fábrica de BYD en ese país; el debut en Europa de los modelos DENZA Z, Z9GT y D9, estableciendo un nuevo referente donde la tecnología impulsa la elegancia; la presentación del BYD RACCO, el primer modelo desarrollado específicamente para el mercado japonés; y la conmemoración del segundo aniversario de la fábrica de BYD en Tailandia.

Actualmente, BYD opera en 121 países y regiones, consolidándose como una empresa global de alta calidad con un fuerte enfoque en operaciones localizadas.

Sostenibilidad y compromiso social

Al 30 de junio, los vehículos de nuevas energías de BYD habían contribuido a una reducción acumulada de más de 149.050 millones de kilogramos de emisiones de carbono (149.057.400.317 kg) considerando la producción de energía y el ciclo de vida de los vehículos, una cifra equivalente a la plantación de más de 2.480 millones de árboles (2.484.290.005). Como parte de su compromiso con la responsabilidad social empresarial, BYD creó un fondo benéfico para la educación por RMB 3.000 millones (USD 413 millones) y formalizó acuerdos de donación con 127 universidades en China, beneficiando a más de 6.000 estudiantes.

La presencia de la marca entre las 100 empresas más importantes del mundo refleja el crecimiento sostenido de la compañía, impulsado por su apuesta por la innovación tecnológica y la expansión de sus operaciones a nivel global. De cara al futuro, la automotriz prevé continuar desarrollando nuevas tecnologías y fortaleciendo su presencia internacional con el objetivo de avanzar en soluciones de movilidad más sostenibles.