El fenómeno BYD: cómo se convirtió en la marca más vendida en el primer trimestre de 2026

BYD acumuló 2.117 unidades sobre un mercado total de 17.324 vehículos , con un liderazgo que se verifica tanto en ventas mayoristas —demanda desde la red de concesionarios— como en empadronamientos, es decir, entregas efectivas al consumidor final. La doble validación confirma una demanda genuina y sostenida.

Los números del primer trimestre de 2026 no son solo el resultado de una campaña comercial exitosa. Son la señal de un cambio estructural: Uruguay se está electrificando a un ritmo que pocos anticipaban.

Dos modelos explican en gran medida el éxito de la marca. El Yuan Pro registró 836 unidades en el período (siendo la SUV más vendida) y el modelo Seagull (el auto más vendido), alcanzó 792 unidades . Juntos representaron el 77% de las ventas totales de BYD en el trimestre, una concentración que refleja cuán bien está desarrollada la estrategia de calidad de producto acompañada del máximo respaldo de Sadar , el importador con más experiencia en el mercado de vehículos eléctricos del país.

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Cuatro de cada diez autos eléctricos vendidos son BYD

En el segmento de vehículos eléctricos, la ventaja es aún más pronunciada. De las 5.132 unidades eléctricas registradas en el trimestre, 2.066 corresponden a BYD, lo que representa el 40% del total. La distancia respecto al segundo competidor supera las 1.400 unidades. La amplitud de su gama —que cubre desde el segmento hatchback hasta SUVs, sedán y pick up, con precios desde USD 19.990 hasta opciones premium— le permite operar en prácticamente cada nicho del mercado eléctrico local.

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Sadar apuesta a la posventa con un centro de referencia regional

El crecimiento en ventas no llega solo. Sadar, importador oficial de BYD en Uruguay, inauguró recientemente un nuevo taller de servicio bajo los estándares internacionales de la casa matriz, con capacidad para atender tanto vehículos 100% eléctricos como plug-in híbridos. El centro posiciona a Sadar como referente regional de BYD en materia de posventa dentro de Latinoamérica.