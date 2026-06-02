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Tribunal de Cuentas avaló rescisión de la concesión al depósito Lobraus en el puerto de Montevideo

La resolución había sido tomada por la Administración Nacional de Puertos (ANP) en enero de este año

2 de junio de 2026 15:19 hs
El Observador | Maximiliano Montautti

Por  Maximiliano Montautti

Proyecto de Lobraus

Proyecto de Lobraus

Una resolución del TCR avaló lo resuelto por la Administración Nacional de Puertos (ANP) que puso fin a las actividades de Lobraus como operador logístico en enero de este año.

Para hacerlo, consideró que la rescisión dispuesta se encuentra alcanzada por las normas que regulan el otorgamiento de las concesiones. Añadió que se pudo constatar el incumplimiento de la compañía en el pago del canon, registrándose una deuda significativa y un retraso prolongado, configurándose la causal de rescisión prevista contractualmente para el caso de mora reiterada.

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El tribunal expuso que la ANP remitió reiteradas intimaciones de cumplimiento y de pago y otorgó oportunidades suficientes para la regularización de la situación, pero Lobraus no canceló las deudas, según la resolución a la que accedió El Observador.

Por tanto, decidió no formular observaciones a la rescisión de contrato de concesión dispuesta por la ANP.

Para que se concrete definitivamente el cese de la relación contractual falta el aval de Presidencia.

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