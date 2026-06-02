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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 2 de junio, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense subieron respecto al lunes 1 de junio

2 de junio de 2026 8:18 hs
Dólar hoy

Dólar hoy

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El dólar abrió este martes 2 de junio en Uruguay con un valor de $ 39,15 la compra y $ 41,55 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

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En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió $ 0,20 y la venta subió $ 0,10 respecto al lunes 1 de junio.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.395 la compra y A$ 1.445 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio subió $A 15 (1,05%).

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 28,15 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,70, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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