Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

José María Giménez volvió a entrenar con Atlético de Madrid luego del Mundial 2026 con la selección uruguaya y sus vacaciones

El DT Diego Simeone también regresó a los mandos del equipo tras desplazarse a Nueva York para asistir el domingo a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

21 de julio de 2026 7:39 hs
José María Giménez volvió a los entrenamientos de Atlético tras el Mundial 2026

José María Giménez volvió a los entrenamientos de Atlético tras el Mundial 2026

El uruguayo José María Giménez y el mexicano Obed Vargas se incorporaron este lunes a los entrenamientos de Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, Madrid, a la que también regreso su técnico, Diego Pablo Simeone.

El plantel volvió al trabajo después de completar la pasada semana la concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael.

Simeone regresó a los mandos del equipo tras desplazarse a Nueva York para asistir el domingo a la final del Mundial entre España y Argentina, donde jugó su hijo y futbolista colchonero, Giuliano Simeone.

La principal novedad fue la presencia de Obed Vargas, cuya incorporación estaba prevista para el próximo 27 de julio junto al resto de internacionales con más días de descanso.

Un vestuario "jodido" y una "situación durísima": la desazón de la selección uruguaya tras su eliminación del Mundial 2026 en palabras de Mathías Olivera y Josema Giménez

Incógnita con el futuro de José María Giménez en Atlético de Madrid, que comenzó la pretemporada sin el uruguayo que está de vacaciones tras el Mundial 2026

El centrocampista mexicano decidió adelantar su vuelta con el objetivo de comenzar antes la preparación y aumentar sus opciones de convencer al 'Cholo' de cara a la nueva temporada.

La vuelta de José María Giménez

También regresó el central uruguayo José María Giménez, que disfrutó de vacaciones tras el Mundial, en el que no llegó a disputar ningún minuto con su selección.

La sesión dejó además el trabajo con normalidad de Jan Oblak, Morten Hjulmand y Johnny Cardoso.

EFE

Las más leídas

"Algunos cuentan las que no les corresponden": lo que dijo Pollo Vignolo sobre las estrellas de Argentina en lo que pareció ser un mensaje para Uruguay; mirá el video

Ranking FIFA: la caída de la selección uruguaya tras el Mundial 2026 al perder varias posiciones y el gran momento de España al liderar ambas tablas

"El infame gesto de Argentina que avergüenza al mundo": el título de Marca y la explicación de lo sucedido tras la final del Mundial 2026

Mundial 2030, centenario de Uruguay 1930: lo último que dijo Gianni Infantino sobre el formato con 64 selecciones y la puja Marruecos vs España para quedarse con la final

Temas

José María Giménez Atlético de Madrid Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos