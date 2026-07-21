José María Giménez volvió a entrenar con Atlético de Madrid luego del Mundial 2026 con la selección uruguaya y sus vacaciones

El uruguayo José María Giménez y el mexicano Obed Vargas se incorporaron este lunes a los entrenamientos de Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, Madrid, a la que también regreso su técnico, Diego Pablo Simeone .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El plantel volvió al trabajo después de completar la pasada semana la concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael.

Simeone regresó a los mandos del equipo tras desplazarse a Nueva York para asistir el domingo a la final del Mundial entre España y Argentina, donde jugó su hijo y futbolista colchonero, Giuliano Simeone .

La principal novedad fue la presencia de Obed Vargas , cuya incorporación estaba prevista para el próximo 27 de julio junto al resto de internacionales con más días de descanso.

Incógnita con el futuro de José María Giménez en Atlético de Madrid, que comenzó la pretemporada sin el uruguayo que está de vacaciones tras el Mundial 2026

Un vestuario "jodido" y una "situación durísima": la desazón de la selección uruguaya tras su eliminación del Mundial 2026 en palabras de Mathías Olivera y Josema Giménez

El centrocampista mexicano decidió adelantar su vuelta con el objetivo de comenzar antes la preparación y aumentar sus opciones de convencer al 'Cholo' de cara a la nueva temporada.

La vuelta de José María Giménez

También regresó el central uruguayo José María Giménez, que disfrutó de vacaciones tras el Mundial, en el que no llegó a disputar ningún minuto con su selección.

La sesión dejó además el trabajo con normalidad de Jan Oblak, Morten Hjulmand y Johnny Cardoso.

EFE