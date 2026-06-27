Un vestuario "jodido" y una "situación durísima": la desazón de la selección uruguaya tras su eliminación del Mundial 2026 en palabras de Mathías Olivera y Josema Giménez

La selección uruguaya quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España en la última fecha de la fase de grupos, terminando su participación con solo dos puntos de nueve producto de dos empates , y sin ninguna victoria.

Distintas fuentes confirmaron a Referí que tras el partido el plantel quedó "jodido" por la eliminación , con más tristeza y desazón que enojo .

Esta sensación la confirmaron minutos después Mathías Olivera y José María Giménez , de los pocos que conversaron con los medios presentes en zona mixta tras el final del encuentro.

Olivera lamentó su error en el segundo gol ante Cabo Verde como un aspecto clave de la eliminación de Uruguay: "Creo que una de las cosas que más me duele, si hubiéramos hecho un buen partido el partido anterior sobre todo, y ese error que cometí , capaz cambiaba la cosa . Así es el fútbol".

Lo que no se vio de la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026: un partido de visitante, un capitán en el banco y dos cambios que sorprendieron

Uruguay 0-1 España: en una noche triste, otro error de Muslera y una dura derrota, la selección fracasó en el Mundial 2026 y fue eliminada

"Eliminados en fase de grupos, veníamos con otra ilusión, nos vamos desilusionados y le fallamos a toda la gente", continuó el zaguero del Napoli, que indicó que el vestuario está "destruido" y espera que al menos en un futuro "venga algo lindo".

Por otra parte, Giménez indicó que la eliminación del Mundial le deja "una sensación totalmente jodida, dura, triste". "Es una realidad que nos toca afrontar, nos disculpamos con nuestra gente. No era lo que esperábamos desde un principio, pero el fútbol tiene estas cosas, toca aceptarlo", expresó.

Consultado sobre qué cree que llevó a esta eliminación de Uruguay, el capitán de la selección -que se fue sin jugar un minuto- contestó: "Pasó que contra Arabia y Cabo Verde merecimos ganar y no se pudo ganar. En esta competición los detalles son claves, cuando hacés todo para ganar y no se te da hacerlo te pasan estas cosas".

El defensor compartió que el plantel celeste está "jodido, triste, dolido", y marcó que es "una situación durísima" la que afrontan tras la eliminación.