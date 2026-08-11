Thiago Brizuela, la nueva joya de Liverpool que marcó su primer gol a los 17 años y se prepara para el Mundial, con la lucha de su familia y la humildad como pilares

En su segundo partido en Primera división y con apenas 47 minutos jugados en la principal categoría, Thiago Brizuela marcó su primer gol para Liverpool en el agónico triunfo 1-0 ante Albion del pasado sábado por la primera fecha del Torneo Clausura.

El juvenil que fue una de las figuras de la selección uruguaya sub 17 en el pasado Sudamericano , es una de las nuevas joyas del club de Belvedere y también de la celeste, con la que se prepara para el Mundial de Qatar de noviembre próximo.

En Liverpool destacaron especialmente al jugador surgido en su “semillero de virtudes”. “Bienvenido fútbol”, agregaron para celebrar el gol del triunfo ante el pionero. Este martes hubo más elogios: “Mención especial del fin de semana para el debutante en la red. Thiago Brizuela, con 17 años, marcó su primer gol en Primera”.

Entre tantos flashes y fotos, Thiago, nacido en Montevideo el 26 de febrero de 2009, se enfoca en el fútbol y en jugar, en competir cada fin de semana, alternado entrenamientos con Jorge Fossati en los negriazules y con Ignacio González en la sub 17 celeste.

Mirá los tres goles de la selección uruguaya, de Gancheff, Scotti y Brizuela, que le dieron la clasificación al Mundial sub 17

Mirá los dos golazos de Thiago Brizuela, la nueva joya de Liverpool, que le dio el triunfo a la selección uruguaya sub 17 en el Sudamericano ante Colombia

Su carrera comenzó en el baby fútbol de Estrella Federal, el equipo de Nuevo París donde, por ejemplo, también comenzó Sebastián Cáceres, otro ex Liverpool.

En la canchita del club de la estrella roja, que queda cerca de su casa, tuvo sus inicios y comenzó a llamar la atención por sus condiciones.

Pasaron los años y llegó el momento de saltar a la cancha grande, donde fue fichado por Liverpool, club en el que ha hecho las formativas y con el que tiene un sentimiento de pertenencia absoluto.

La humildad de su familia como pilar

A sus 17 años, Brizuela se destaca por su madurez y por desarrollar su carrera tomando él sus decisiones, sin presiones.

Su historia familiar está marcada por el esfuerzo y el trabajo. Sus padres están separados y su crianza estuvo a cargo de su madre y sus hermanos, ya que su padre no tiene relación con él y está radicado en el norte del país.

Thiago Brizuela y su primer gol en Liverpool

La familia vive en la calle María Orticochea, a cuadras de las cancha de Estrella Federal. Paola, su madre, trabaja en limpieza de hospitales unas 12 horas por día. Su hermano mayor, que también juega al fútbol, ha sido su figura más paterna dándole consejos y apoyo hasta el día de hoy.

Además, Thiago tiene un hermano más chico, que también juega al baby fútbol en el club del barrio, y una hermana.

EL GOL DE LIVERPOOL PARA PONERSE EN VENTAJA



El negriazul llegó al 1-0 contra Albion a los 87 minutos, con este gol de Thiago Brizuela.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Enfocado en jugar

“Nosotros acompañamos a Thiago desde los 8 años”, contó a Referí Santiago Schirone, scout de GBG Football Agency, grupo que ha estado junto al futbolista y su familia a lo largo de su carrera y en la actualidad. Su padre, Raúl Schirone, ojeador con más de 30 años de carrera que descubrió a varias figuras, fue quien captó las condiciones del talentoso chiquilín.

“Estamos cuidando su cabeza en este momento en el que, como le pasa a los chicos en el fútbol, se les viene todo de golpe a una corta edad”, agregó Santiago. “En momentos como lo que fue en el Sudamericano sub 17 este año, que lo acompañamos en Paraguay, y la rompió, fue un distinto”.

Thiago Brizuela anotó dos golazos de tiro libre para la selección uruguaya ante Colombia FOTO: @URUGUAY

Una de las características de la personalidad del juvenil es que quiere jugar todos los partidos y lo pone de muy malhumor cuando no tiene minutos.

“Él en su cabeza no está en busca de cosas materiales, que obviamente lo van a poner contento y lo motiva, está claro. Pero es un distinto, su pensamiento es hacia el fútbol y los logros. No es común hoy en día ver un chico en este ambiente del fútbol como está todo hoy, que tenga esa cabeza. Juega para divertirse y disfrutar, literalmente. Y bueno, por eso está viviendo todo lo que está viviendo y le están pasando cosas muy rápido con 17 años”, dijo el scout.

Sus características

El Sudamericano sub 17 permitió descubrir al gran público futbolero las condiciones de Brizuela, atacante de 1.80 metros que se destaca por su potencia y que lució la camiseta 10 en ese torneo. Es un delantero que puede jugar por dentro y su posición natural hoy es de media punta por detrás del 9, o un doble punta un poco más retrasado y libre, por ejemplo en un 4 -2-3 -1 por atrás del 9.

De esa forma lo utiliza Nacho González en la sub 17 y también Fossati en Liverpool, quien lo colocó en esa zona ante Albion.

El equipo titular de la selección uruguaya sub 17 que enfrenta a Paraguay en la segunda fecha del Sudamericano. Parados de izquierda a derecha: Luis Machín, Thiago Brizuela, Ezequiel Fernández, Ramiro García, Gabriel Da Silva y Thiago Mora. Agachados: Pablo Barreiro, Anderson Luz, Nicolás Scotti, Dante Rodella, Facundo Saldaña.

Además, puede jugar por afuera como un extremo pero perfilándose hacia adentro, con juego de asociaciones y no tanto de desbordes.

Otros de sus puntos fuertes son el uno contra uno, su velocidad en distancias largas que le permite sacar diferencias a los marcadores, la toma de decisiones, controles, buen remate en pelotas quietas y en movimiento.

“Es un proceso que venimos mejorando desde juveniles, que era más o menos lo que íbamos a mejorar en el fútbol moderno, los recorridos, la intensidad, la presión, que hoy ya decimos que Thiago lo cumplió con creces y lo vemos como un jugador muy armado y consolidado en todos los aspectos, tanto físicamente como técnicamente”, contó Schirone. “Y redondeando con el juego aéreo que el fin de semana terminó de concretar esa cualidad”.

“Seguimos mejorando y creciendo físicamente, en un trabajo en conjunto, obviamente, principalmente en Liverpool. Nosotros en GBG con nuestros recursos y con nuestro equipo nutricional. Y también obviamente la selección. Eso un poco consolida el tipo de jugador y sus características”, agregó.

Un jugador con perfil europeo entre la sub 17 y Liverpool

En Liverpool y en GBG, el grupo que encabeza Pablo Boselli, entienden que el perfil de Brizuela le permitirá llegar directamente al fútbol de Europa en el futuro.

“Es raro y difícil encontrar hoy un chico con ese potencial en Uruguay, no por el talento, sino por cómo se está potenciando el fútbol uruguayo”, dijo Schirone. “Se han abierto muchos más mercados distintos que Europa, pero a Thiago lo vemos con un potencial muy grande y también desde Liverpool lo mismo, para poder escalar rápido a un fútbol de primer nivel”.

En las selecciones juveniles celestes también lo tienen muy bien catalogado. “Es un futbolista con muy buena técnica, que llega al gol con facilidad, es un jugador que tenemos expectativas”, dijeron desde el Complejo de la AUF a Referí.

Thiago Brizuela de la selección uruguaya sub 17 ante Ecuador por el Campeonato Sudamericano FOTO: @Uruguay

Tras el primer gol que ilusionó a los hinchas de Liverpool y a los aficionados del fútbol uruguayo que les gusta descubrir nuevas figuras, el próximo gran objetivo para Brizuela es el Mundial sub 17.

Por estos días intercala las prácticas de la selección y las de Liverpool, con Nacho González y Fossati coordinando su planificación para que pueda rendir en ambos equipos, y ahora a la espera de una mayor presencia en los negriazules tras estrenarse en las redes.

A su edad, consideran que lo mejor es que esté en competencia y jugando todo el tiempo, por lo que se debe buscar el mejor equilibrio entre la sub 17 y su club.

Con una madre trabajadora al frente de una familia luchadora, con un gran sentido de pertenencia a su barrio y sus clubes Estrella Federal y Liverpool, humildad y madurez, la historia de Thiago Brizuela comienza a tener sus primeros momentos de notoriedad pública.

En el grupo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera lo ven como a un jugador con un talento diferente a todas las generaciones, no sólo en la de él. “Hoy yo creo que es el chico con más proyección y más importante, hoy y a futuro, en el fútbol uruguayo, sin ninguna duda”, dijo Schirone.