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El cruce menos pensado: Brad Pitt tildó a Neymar de "mal actor" y prometió enseñarle a vender sus caídas

El actor de Hollywood, ganador de un Oscar, habló en una entrevista y de forma sorpresiva se refirió al astro brasileño en términos irónicos

11 de agosto de 2026 15:25 hs
Brad Pitt criticó a Neymar

Brad Pitt criticó a Neymar

En medio de una distendida entrevista concedida al medio Esquire desde su residencia en Los Ángeles, Brad Pitt volvió a demostrar su carisma impecable y sorprendió a todos con un cruce tan inesperado como desopilante dirigido hacia el mundo del fútbol profesional. El galardonado actor de Hollywood no dudó en arremeter con ironía y humor contra las exageraciones que suelen verse en el campo de juego y puso en el centro de sus dardos al delantero brasileño Neymar.

La ocurrente reflexión surgió mientras la estrella de cine observaba por televisión un encuentro del Mundial 2026 entre las selecciones de Paraguay y Alemania.

Una jugada en la que un futbolista simuló una falta extrema tras un leve contacto despertó de inmediato el ojo crítico del actor. "Voy a empezar a dar clases para tirarse, porque estos tipos son malísimos", bromeó entre risas, señalando la baja calidad interpretativa de varios deportistas de élite a la hora de fingir infracciones.

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Las palabras de Brad Pitt hacia Neymar

Al imaginar su hipotética academia de simulación deportiva, Brad Pitt tuvo muy en claro quién encabezaría su lista de inscriptos.

La celebridad de Hollywood apuntó directamente contra la estrella verdeamarela: "Voy a empezar por Neymar porque, por mucho que se mueva como un bailarín de ballet sobre el campo, tío, necesita ayuda", lanzó divertido.

El ganador del Oscar profundizó en su particular visión artística sobre el deporte y detalló la metodología que aplicaría con el delantero.

La tristeza del brasileño Neymar
La tristeza del brasileño Neymar

"Voy a enseñarle a venderlo, a hacerlo con contención y a no repetirlo demasiado para que parezca real. Tengo todo un programa de estudios", comentó en tono jocoso.

Pitt explicó que la falta de credibilidad en la actuación es algo que le resulta difícil de tolerar, comparando las sobreactuaciones del fútbol con los estilos dramáticos anticuados de décadas pasadas.

"La mala interpretación me saca de quicio", remató el actor, demostrando que su ojo profesional no descansa ni cuando mira un partido de fútbol.

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