Mirá por qué crecen las chances para que Neymar vuelva a jugar con Luis Suárez y Lionel Messi y se forme otra vez la MSN, pero en Inter Miami

El futuro de Neymar vuelve a encender los rumores en el mercado internacional. A sus 34 años, el astro brasileño atraviesa un momento de creciente tensión en Santos y su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre de 2026. Sin un acuerdo formal para renovar su vínculo, la posibilidad de salir como agente libre toma cada vez más fuerza el Inter Miami asoma como el destino ideal para concretar el reencuentro más esperado del fútbol moderno: la mítica "MSN" junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

La relación del delantero con la directiva del conjunto paulista quedó bajo la lupa tras el reciente empate 2-2 frente a Chapecoense, cuando el futbolista abandonó el centro de entrenamiento sin participar de las tareas de recuperación previstas para los titulares.

Si bien Santos prefirió no sancionarlo tras su regreso al día siguiente, el episodio evidenció el clima de desgaste que rodea a su continuidad en Brasil.

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Ante esta encrucijada, Inter Miami aparece como un proyecto con enorme gancho deportivo y comercial, según informan medios brasileños y hasta el diario Marca.

Luis Suárez, Lionel Messi y Neymar

Neymar, Lionel Messi y Luis Suárez compartieron vestuario en Barcelona entre 2014 y 2017, período en el que conquistaron nueve títulos -incluida la Champions League y el Mundial de Clubes- y marcaron 122 goles en su primera temporada juntos.

A diferencia del ciclo anterior donde también estaban Sergio Busquets y Jordi Alba -quienes cerraron su etapa en Miami en diciembre pasado-, la llegada de Neymar permitiría renovar el ecosistema de estrellas del club alrededor de las figuras de Messi y Suárez, lo que sería a partir de enero próximo.

Aunque su historial reciente de lesiones despierta dudas en un sector de la prensa, la oportunidad de fichar a costo cero a uno de los atacantes más talentosos del planeta seduce a la directiva estadounidense. Por lo pronto, el brasileño tiene la última palabra sobre el tramo final de su carrera.